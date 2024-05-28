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ПОЛІТИКА

Байден стикається з усе більшим тиском з боку демократів щодо скорочення підтримки Ізраїлю

28 травня 2024, 08:25
Байден стикається з усе більшим тиском з боку демократів щодо скорочення підтримки Ізраїлю
Білий дім зіткнувся із закликами деяких демократів припинити військові поставки до Ізраїлю.

Адміністрація президента США Джо Байдена закликала Ізраїль вжити всіх запобіжних заходів для захисту цивільних осіб після військового удару в Рафаху, внаслідок якого загинули десятки палестинців. Білий дім зіткнувся із закликами деяких демократів припинити військові поставки до Ізраїлю.

Про це повідомляє Reuters.

Речник Ради національної безпеки при президенті зауважив, що Ізраїль має право переслідувати Хамас. Він також підтвердив, що під час удару у Рафаху було вбито двох високопоставлених бойовиків Хамасу, відповідальних за напади на ізраїльських цивільних осіб.

"Але, як ми чітко зазначили, Ізраїль повинен вжити всіх можливих заходів, щоб захистити цивільне населення", - сказав він.

Агентство зазначає, що Байден зіткнувся зі зростаючим тиском з боку своєї власної партії щодо зменшення підтримки Ізраїлю.

Наприклад, Александрія Окасіо-Кортес, відомий демократ у Палаті представників, назвала удар по Рафаху "невиправданим звірством", додавши в пості в соціальних мережах, що "президенту давно пора виконати своє слово і призупинити військову допомогу".

"Жахливі та шокуючі кадри з’явилися минулої ночі у Рафаху", — заявила представник від 7-го конгресійного округу штату Массачусетс Айанна Пресслі.

Нагадаємо, 26 травня було завдано авіаудару по району міста, де розташоване наметове містечко біженців. За останніми даними, загинули 45 людей.

Ізраїльські військові заявили, що завдали удару по "комплексу в Рафаху, де діяли значні терористи Хамас. Удару було завдано по законним цілям". Генеральний штаб Цахал "розслідує обставини загибелі цивільних осіб" у місті.

Проте ця подія стала новим приводом для звинувачень на адресу Ізраїлю в порушеннях гуманітарного права.

ХАМАСІзраїльзброяДжо БайденРафах

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