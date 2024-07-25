Трамп різко відреагував на відеозвернення Байдена

Він заявив, що промова президента була "ледь зрозумілою".

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп відреагував на промову чинного президента Джо Байдена про вихід з передвиборчих перегонів.

Про це Трамп написав у своїй соціальній мережі Truth.

За його словами, звернення Байдена до нації було "дуже поганим" і "ледь зрозумілим".

"Шахрай Джо Байден і брехлива Камала Гарріс - велика ганьба для Америки. Такого часу ще не було", - написав Трамп.