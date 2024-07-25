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Трамп різко відреагував на відеозвернення Байдена

25 липня 2024, 11:11
Трамп різко відреагував на відеозвернення Байдена
Він заявив, що промова президента була "ледь зрозумілою".
Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп відреагував на промову чинного президента Джо Байдена про вихід з передвиборчих перегонів.
 
Про це Трамп написав у своїй соціальній мережі Truth.
 
За його словами, звернення Байдена до нації було "дуже поганим" і "ледь зрозумілим".
 
"Шахрай Джо Байден і брехлива Камала Гарріс - велика ганьба для Америки. Такого часу ще не було", - написав Трамп.
 
Нагадаємо, що президент США Джо Байден звернувся до нації з Овального кабінету Білого дому. Під час відеозвернення він пояснив, що зняв свою кандидатуру з виборів, передавши естафету "новому поколінню".
 
Байден заявив, що вважає себе гідним другого терміну завдяки "заслугам і лідерству у світі", але вирішив пожертвувати особистими амбіціями "заради блага демократії".

 

Дональд ТрампДжо Байденвійна в Україніросія окупанти

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