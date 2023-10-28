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ПОЛІТИКА

Ізраїль знищив командувача ВМС Хамасу

28 жовтня 2023, 12:58
Ізраїль знищив командувача ВМС Хамасу
Фото: Reuters
Як зазначає пресслужба, Цахібан планував, а також командував спробою військово-морського проникнення, яка була зірвана ізраїльськими військовими.

Збройні сили Ізраїля (Цахал) завдали удару по командувачу військово-морських сил ХАМАСу в бригаді Сектора Газа Ратібу Абу Цахібану.

Про це повідомляє пресслужба Цахалу.

Як зазначає пресслужба, Цахібан планував, а також командував спробою військово-морського проникнення, яка була зірвана ізраїльськими військовими. 

"Крім того, військовослужбовці ВМС Ізраїлю і Цахалу надали підтримку сухопутним військам Цахалу і завдали ударів по численних об'єктах терору Хамасу з повітря і моря. Серед цих цілей були спостережні пости, пускові установки протитанкових ракет і військове містечко", - додають в Збройних силах Ізраїля.

7 жовтня Хамас атакував Ізраїль.Терористи вбивали, а також викрадали військових й цивільних. Зокрема Ізраїль регулярно обстрілювали з Сектора Газа. Єрусалим, зі свого боку, розпочав операцію проти терористів.

Вчора, 27 жовтня, представник Цахал Даніель Хагарі заявив про початок наступальної активності на Секторі Газа. Після цього Збройні сили Ізраїля почали завдати ударів по території.

ХАМАСІзраїльвійна

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