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ПОЛІТИКА

Ізраїль знищив третину ракетних установок Ірану за одну ніч

16 червня 2025, 14:13
Ізраїль знищив третину ракетних установок Ірану за одну ніч
Фото: facebook.com idfonline
ВПС Ізраїлю за останню добу залучили близько 50 літаків, які вразили приблизно 100 цілей.

Речник армії оборони Ізраїлю Еффі Дефрін повідомила, що Повітряні Сили знищили близько 120 пускових установок балістичних ракет Ірану - це майже третина від усіх, які має країна.

Про це повідомляють The Jeruosalem Post та армію оборони Ізраїлю.

Кожна така установка могла випустити десятки ракет у ході нинішньої війни.

Як зазначила Дефрін, завдяки діям ВПС, Іран зміг запустити лише близько половини від запланованої кількості ракет за ніч.

Здатність Ірану одночасно запускати ракети до кінця війни скоротиться щонайменше на третину, а можливо й більше, враховуючи, що в нічних атаках бойові можливості Тегерана зменшилися приблизно вдвічі.

За словами Дефрін, ВПС також знищили понад 20 ракет, які перебували на шляху до запуску.

Як зазначають, Іран випустив 40 балістичних ракет, але якби не удар ізраїльських сил, ця цифра була б щонайменше 60, не враховуючи втрати здатності стріляти через знищені пускові установки.

ВПС Ізраїлю за останню добу залучили близько 50 літаків, які вразили приблизно 100 цілей.

За даними армії оборони Ізраїлю, було знищено понад 20 крилатих і балістичних ракет безпосередньо перед їх запуском у напрямку Ізраїлю.

Ізраїльські війська провели кілька хвиль авіаударів по військових об’єктах в Ісфахані - центральному регіоні Ірану.

Серед цілей були місця зберігання ракет, пускові установки, що були готові до запуску, а також командні центри, де готувалися ракетні групи для атак по території Ізраїлю.

Під час однієї з операцій у реальному часі було виявлено і знищено пускову групу, яка намагалася запустити ракети.

З початку операції знищено понад 120 пускових установок - це близько третини загальної кількості ракетних установок іранського режиму.

Нагадаємо, Ізраїль у ніч на 13 червня розпочав операцію "Левовий народ". У рамках цієї операції країна атакувала ядерні та військові об'єкти Ірану.

ІзраїльІранатака

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