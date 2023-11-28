Ізраїль звинувачує Хамас в порушенні перемир'я
Про це повідомляє Times of Israel.
"Три вибухові пристрої були підірвані біля позицій Армії оборони Ізраїлю у двох різних місцях на півночі сектору Гази, що є порушенням домовленостей про перемир'я", - заявила армія Ізраїлю.
В Цахал додали, що в одному з інцидентів вогонь був спрямований на військових, які відкрили вогонь у відповідь.
"В обох випадках сили Цахал перебували в межах узгоджених ліній припинення вогню", – додали в армії.
Натомість речник військового крила Хамас заявив, що його бійці відповідали на "явне порушення" режиму припинення вогню з боку Ізраїлю на півночі сектору Гази, що призвело до стрілянини.
Хамас заявив, що відданий перемир'ю доти, доки його дотримується ворог.
Інших подробиць наразі немає.
Нагадаємо, що 5 днів тому вперше з початку війни Ізраїль і Хамас домовились про тишу в обмін на 50 заручників.