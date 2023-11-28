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Ізраїль звинувачує Хамас в порушенні перемир'я

28 листопада 2023, 20:23
Ізраїль звинувачує Хамас в порушенні перемир'я
Сектор Гази, Газа, 6 серпня 2014 року. Палестинці стоять поруч зі своїми зруйнованими будинками. Конфлікт Ізраїлю та палестинців триває майже місяць. Армія Ізраїлю здійснює авіаудари по палестинській території у відповідь на ракетні обстріли з сектора Гази. Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху звинуватив рух ХАМАС у загибелі мирного палестинського населення. Фото: АFР
Армія оборони Ізраїлю Цахал заявила, що кілька солдат отримали легкі поранення через напад з боку угруповання Хамас на півночі Гази, що є першим серйозним порушенням режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Times of Israel.

"Три вибухові пристрої були підірвані біля позицій Армії оборони Ізраїлю у двох різних місцях на півночі сектору Гази, що є порушенням домовленостей про перемир'я", - заявила армія Ізраїлю. 

В Цахал додали, що в одному з інцидентів вогонь був спрямований на військових, які відкрили вогонь у відповідь. 

"В обох випадках сили Цахал перебували в межах узгоджених ліній припинення вогню", – додали в армії.

Натомість речник військового крила Хамас заявив, що його бійці відповідали на "явне порушення" режиму припинення вогню з боку Ізраїлю на півночі сектору Гази, що призвело до стрілянини. 

Хамас заявив, що відданий перемир'ю доти, доки його дотримується ворог.

Інших подробиць наразі немає. 

Нагадаємо, що 5 днів тому вперше з початку війни Ізраїль і Хамас домовились про тишу в обмін на 50 заручників.

 

ХАМАСІзраїльпорушенняперемир'я

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