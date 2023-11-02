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Ізраїльська армія оточує місто Газа – The Times of Israel

02 листопада 2023, 20:07
Ізраїльська армія оточує місто Газа – The Times of Israel
Фото: з вільних джерел
Армія оборони Ізраїлю Цахал вже знаходиться всередині міста Газа та оточує його з кількох боків.

Про це повідомляє The Times of Israel.

"Ми подолали ще на один важливий етап у війні. Збройні сили знаходяться в самому серці північної Гази, діють в місті Газа, оточують його, просувають далі і досягають успіхів… Війська ведуть бойові дії в густонаселеному і складному міському районі, що вимагає професіоналізму й мужності" - заявив начальник штабу ЦАХАЛу генерал-лейтенант Герці Халеві.

Він додав, що ізраїльські війська беруть участь у ближньому бою, їх дії підтримуються точними розвідданими, а також вогнем з повітря і моря.

За словами Халеві, що армія має величезну перевагу, хоча в операції в Газі задіяні менше половини сил Цахалу. Решта армії перебуває в бойовій готовності на випадок, якщо виникне необхідність атакувати на інших фронтах.

Він також повідомив, що наземна операція в Газі вже забрала життя 18 ізраїльських солдатів.

Днямий також стало відомо, що Цахал перерізав ключову дорогу Сектору Гази.

 

Ізраїльцахал

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