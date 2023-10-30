Цахал перерізав ключову дорогу Сектору Гази

Сьогодні вранці ізраїльські танки дістались околиць міста Газа і перерізали ключову дорогу Палестини з півночі на південь.

Про це повідомляє The times of Israel.

"За останні кілька годин до Гази увійшли нові ізраїльські війська", - сказав речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі.

Дорога Салах аль Дін це головна автомагістраль Сектору Гази, що з’єднує територію від КПП Рафах на півдні до КПП Ерез на півночі.

Також днями міністр оборони Ізраїлю оголосив, що армія "перейшла до нової фази" у війні проти Хамас.

Ізраїль атакував над землею і під землею, атакували терористів усіх рангів, у всіх місцях. Команди силам оборони чіткі: операція триватиме до нового наказу.

В кінці минулого тижня Ізраїль заявив про розширення наземної операції в секторі Гази і посилення бомбардування.