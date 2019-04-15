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Ізраїльські вчені вперше надрукували на 3D-принтері людське серце

Дослідники сподіваються, що завдяки новій технології вдасться значно зменшити ризик того, що організм сприйматиме трансплантоване серце як чужорідний орган
Групі ізраїльських науковців вдалося вперше надрукувати на 3D-принтері серце з людської тканини.
Ізраїльські вчені вперше надрукували на 3D-принтері людське серце Фото: з вільних джерел

Це може стати проривом у боротьбі з серцево-судинними захворюваннями та розширити можливості трансплантації, повідомляє Deutsche Welle.

Як зазначається, про таке досягнення повідомила група ізраїльських дослідників з Університету Тель-Авіва. За словами керівника групи вчених Таля Двіра, це досягнення може спричинити справжній прорив у боротьбі з серцево-судинними захворюваннями.

"Крім того, дослідники сподіваються, що завдяки новій технології вдасться значно зменшити ризик того, що організм сприйматиме трансплантоване серце як чужорідний орган. Хоч надрукувати прототип людського серця на 3D-принтері вдавалося й раніше, однак тодішні прототипи не мали "клітин та кров'яних судин", запевняють науковці. Нині революційним стало й те, що матеріал для 3D-друку походив від самого пацієнта, чого досі не було", - йдеться у повідомленні.

Представлений у медичній лабораторії Університету Тель-Авіва 3D-надрукований прототип людського серця завбільшки з вишню, але має судини й шлуночки. Утім, прототип цей нерухомий, тобто не пульсує взагалі.

Хоч ізраїльські вчені й розглядають 3D-друк як "багатонадійний спосіб" випуску здорових людських органів, утім ще потрібно подолати "багато труднощів", визнають дослідники.

Нагадаємо, що конструктори з Дніпра створили високоточний 3D-принтер, який вміє друкувати деталі високої складності практично з будь-яких металів і сплавів.

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15 04 2019 18:20
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