Ізраїльські вчені вперше надрукували на 3D-принтері людське серце
Це може стати проривом у боротьбі з серцево-судинними захворюваннями та розширити можливості трансплантації, повідомляє Deutsche Welle.
Як зазначається, про таке досягнення повідомила група ізраїльських дослідників з Університету Тель-Авіва. За словами керівника групи вчених Таля Двіра, це досягнення може спричинити справжній прорив у боротьбі з серцево-судинними захворюваннями.
"Крім того, дослідники сподіваються, що завдяки новій технології вдасться значно зменшити ризик того, що організм сприйматиме трансплантоване серце як чужорідний орган. Хоч надрукувати прототип людського серця на 3D-принтері вдавалося й раніше, однак тодішні прототипи не мали "клітин та кров'яних судин", запевняють науковці. Нині революційним стало й те, що матеріал для 3D-друку походив від самого пацієнта, чого досі не було", - йдеться у повідомленні.
Представлений у медичній лабораторії Університету Тель-Авіва 3D-надрукований прототип людського серця завбільшки з вишню, але має судини й шлуночки. Утім, прототип цей нерухомий, тобто не пульсує взагалі.
Хоч ізраїльські вчені й розглядають 3D-друк як "багатонадійний спосіб" випуску здорових людських органів, утім ще потрібно подолати "багато труднощів", визнають дослідники.
Нагадаємо, що конструктори з Дніпра створили високоточний 3D-принтер, який вміє друкувати деталі високої складності практично з будь-яких металів і сплавів.
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