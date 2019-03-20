Українці створили 3D-принтер, який друкує з будь-яких металів

Наш принтер легко транспортується, його можна встановити практично у будь-якому приміщенні і навіть офісі

Конструктори з Дніпра створили високоточний 3D-принтер, який вміє друкувати деталі високої складності практично з будь-яких металів і сплавів.

Зокрема, авторами розробки є компанія Additive Laser Technology (ALT) на чолі з Сергієм Аджамським, який запевняє, що аналогів пристрою в Україні немає, а західні принтери, як і віддруковані на них деталі, обходяться в десятки разів дорожче, повідомляє "Укрінформ".

Український принтер, як стверджують розробники, дозволяє в десятки разів знизити вартість друку, підвищити якість виробів, а головне - зробити технологію доступною українському бізнесу, дрібним виробництвам і незалежним конструкторам.

"У світі існує всього декілька компаній-гігантів - General Electric, EOS, DMG, які володіють даною технологією друку з металів. Вартість їх 3D-принтерів обчислюється мільйонами євро, використання сторонньої сировини (металевого порошку) обмежена виробником, а передача технології заборонена. Все це обмежує масове використання 3D-друку металами ", - зазначив Аджамський.

Його команда розробила власну технологію 3D-друку і зібрала принтер дешевше і практичніше. На відміну від аналогів, 3D-принтери ALT дозволяють працювати з будь-якими металами і навіть металевими сплавами, які можна готувати прямо під час друку, поєднуючи різні порошки.

За словами Аджамського, подібне обладнання дуже дороге через застосовування іттербієвих лазерів і цілого ряду складної автоматики. Найдешевший аналог в Європі коштує від $ 500 тис. Принтер ALT можна купити трохи більше ніж за $ 100 тис. При цьому українське обладнання є більш компактним і споживає менше потужності.

"Наш принтер легко транспортується, його можна встановити практично у будь-якому приміщенні і навіть офісі", - стверджує директор компанії.

ALT поставляє принтери «під ключ» - з повним комплектом допоміжного обладнання і витратними матеріалами, а також готова консультувати по створенню макетів і проектних рішень. Однак, з огляду на те, що потенційних замовників такого дорогого устаткування в Україні дуже небагато, компанія заробляє і тим, що друкує на замовлення деталі.

"За номенклатурою деталей - це, як правило, запчастини для авіаційної техніки, машинобудування, ядерної енергетики. Найближчим часом плануємо запустити друк тазостегнових суглобів для потреб нашої медицини ", - сказав Аджамський.

Наприклад, за його словами, на такому принтері можна надрукувати титанові імпланти кісткових тканин, частини турбореактивних авіаційних двигунів - лопатки турбін або форсунки ТРД для Airbus A320neo, Boeing 737 MAX і COMAC C919, двигунів для ракет носіїв та ін.

Працює принтер методом пошарового лазерного плавлення і дозволяє виплавити елемент практично будь-якої складності. Деталі друкують з жароміцного сплаву нікелю з хромом (Inconel 718) та алюмінієм. Також почали освоювати друк з титану і бронзи. А взагалі машини дозволяють друкувати з будь-яких матеріалів, у тому числі з дорогоцінних металів, стверджує Аджамський.

Нагадаємо, що у Нідерландах побудували перший у світі пішохідний міст, виконаний за технологією 3D-друку методом дугового зварювання.