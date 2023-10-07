Ізраїльські війська увійшли до всіх міст біля Сектору Газа

На півдні продовжуються бойові дії в 22 осередках, у тому числі в Беєрі та Офакімі, звідки були повідомлення про заручників.

Армія оборони Ізраїлю зайшла до всіх міст на кордоні із Сектором Газа, які сьогодні захоплювали бойовики ХАМАС.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Зокрема, на брифінгу речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі підтвердив загибель ізраїльських солдатів у боях з терористами. На півдні продовжуються бойові дії в 22 осередках, у тому числі в Беєрі та Офакімі, звідки були повідомлення про заручників.

Кількість заручників та вбитих солдатів не повідомляється.

За його словами, війська досягли всіх міст на кордоні із Сектором Газа та працюють над зачисткою кожного з них. До самого кордону перекидаються чотири дивізії, які приєднаються до 31-го батальйону.

Бразилія скликає Радбез ООН через напад терористів на Ізраїль.

"Уряд Бразилії засуджує серію вибухів і наземних атак, скоєних сьогодні в Ізраїлі з сектору Гази, в результаті яких загинули щонайменше 20 ізраїльських громадян і понад 500 отримали поранення. Він висловлює співчуття сім'ям загиблих і висловлює солідарність із народом Ізраїлю", - повідомили в МЗС.

За даними міністерства, уряд Бразилії закликає всі сторони проявляти максимальну стриманість, щоб уникнути ескалації ситуації.

"Будучи головою Ради Безпеки ООН, Бразилія скличе екстрене засідання цього органу", - заявили в МЗС.

Зазначимо, атака тривала з ранку 7 жовтня. Терористи вдарили тисячами ракет, а також кілька сотень бойовиків подолали стіни та напали на ізраїльські міста. Число жертв та постраждалих по обидва боки оцінюється сотнями.