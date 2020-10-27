Ізраїльського авіаперевізника купує компанія з офісом в Україні
Як повідомляє "Економічна правда", про це йдеться в офіційному пресрелізі.
Купівля Israir, яка також є найбільшим туроператором в Ізраїлі, надасть додаткові переваги для авіакомпанії, яка зазнає фінансових труднощів в умовах триваючої пандемії коронавірусу і уповільнення зростання світового туризму.
"Наразі ми вивчаємо деталі, що стосуються корпоративних цілей і фінансового стану Israir. І NY Koen Group, і Israir прагнуть якомога швидше узгодити деталі", - заявив власник NY Koen Group Наум Коен.
За даними ЗМІ, сума операції може сягнути 50 млн доларів.
NY Koen Group вже управляє компанією Aero Private Jet, працюючи в сфері елітної авіації і маючи доступ до 7 тисяч літаків і 4 тисяч аеропортів по всьому світу.
Зазначається, що угода стала можливою завдяки нещодавно підписаній угоді про нормалізацію відносин між Ізраїлем та Об'єднаними Арабськими Еміратами. Очікується, що переговори завершаться в найближчі дні.
NY Koen Group має офіси в Об'єднаних Арабських Еміратах і Україні.
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