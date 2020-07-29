Авіакомпанії світу не відновляться від наслідків пандемії до 2024 року

Глобальна кількість перевезень впаде на 55% у 2020 році у порівнянні з 2019 роком та наголосила, що хоча пасажиропотік має зрости на 62% у 2021 році, вона все одно зменшиться майже на третину у порівнянні з 2019 роком

Міжнародна асоціація повітряного транспорту попереджає, що глобальний рівень пасажирських авіаперевезень не повернеться до рівня, що був до пандемії коронавірусу, щонайменше до 2024 року.

Про це повідомляє "Укрінформ", посилаючись на "Euronews".

"Світовий авіатранспорт не повернеться до рівня до пандемії коронавірусу щонайменше до 2024 року, на рік пізніше, ніж раніше передбачалося", - повідомила Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA).

Організація очікує, що глобальна кількість перевезень впаде на 55% у 2020 році у порівнянні з 2019 роком та наголосила, що хоча пасажиропотік має зрости на 62% у 2021 році, вона все одно зменшиться майже на третину у порівнянні з 2019 роком.

"Попри те, що розвинені країни, окрім США, значною мірою успішно стримують поширення коронавірусу, у цих країнах, а також Китаї трапляються нові спалахи", - зазначає IATA.

"Крім того, у багатьох країнах, що розвиваються, наразі мало ознак успішного стримування вірусу, а ці країни у поєднанні з США становлять 40% світового ринку авіаперевезень", - заявили в організації.

Згідно з даними Worldometer, у світі підтверджено 16 689 533 випадки зараження коронавірусом, зокрема 657 502 летальних, одужала 10 275 291 особа.

Нагадаємо, що ЄС ухвалив заходи для допомоги авіакомпаніям і залізницям в умовах пандемії