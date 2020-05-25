ЄС ухвалив заходи для допомоги авіакомпаніям і залізницям в умовах пандемії

Рада також затвердила продовження крайнього терміну перенесення директив з безпеки і функціональної сумісності залізниць, щоб надати залізничній галузі та владі гнучкість і правову визначеність в поточних обставинах

Документ також дозволяє відступ від процедур, що використовуються державами-членами для накладення обмежень прав на рух при надзвичайних ситуаціях, що виникають в результаті непередбачених і неминучих обставин.

Рада ЄС ухвалила тимчасову поправку до правил про повітряне сполучення для підтримки авіакомпаній і аеропортів у зв'язку з різким скороченням повітряного руху через пандемію коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву розміщено на сайті Ради.

Положення про авіацію вносить зміни в правила ліцензування авіаперевізників у разі фінансових проблем, викликаних пандемією COVID-19, щоб уникнути непотрібного адміністративного тягаря.

Документ також дозволяє відступ від процедур, що використовуються державами-членами для накладення обмежень прав на рух при надзвичайних ситуаціях, що виникають в результаті непередбачених і неминучих обставин.

Поправка визначає, що держава-член ЄС може тимчасово підтримувати обґрунтований і відповідний екстрений захід протягом періоду, що перевищує 14 днів, але він може залишатися чинним тільки до тих пір, поки існують ризики для здоров'я населення, чітко пов'язані з пандемією коронавірусу.

Крім того, нові тимчасові правила, що стосуються наземного обслуговування, допоможуть аеропортам продовжити роботу в разі банкрутства компанії із наземного обслуговування, ввівши пряму процедуру вибору постачальників послуг. Вони також допоможуть аеропортам уникнути складних тендерів, дозволивши продовжити контракти до 2022 року.

Рада також затвердила продовження крайнього терміну перенесення директив з безпеки і функціональної сумісності залізниць, щоб надати залізничній галузі та владі гнучкість і правову визначеність в поточних обставинах.

Термін буде продовжений з поточної дати 16 червня 2020 року до 31 жовтня 2020 року. Це дасть залізничному сектору більше юридичної впевненості і гнучкості для реагування на надзвичайні обставини, викликані спалахом коронавірусу.

Законодавчі акти наберуть чинності наступного дня після їх публікації в Офіційному журналі ЄС. Дата публікації запланована на 27 травня.

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