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Авіакомпанії на карантині: державна допомога, падіння акцій та звільнення

Як долають коронавірусну кризу авікомпанії, їх місця та акції на ринку.
Авіакомпанії на карантині: державна допомога, падіння акцій та звільнення Фото: Ver.di

Як коронавірусну кризу переживають авіакомпанії, пише "Економічна правда".

Air France-KLM

Державна допомога: авіакомпанія планує отримати 12 млрд дол від урядів Франції та Нідерландів.

Робочі місця: авіакомпанія планує скоротити до 2000 осіб. 

Ціна акцій: зниження на 58% в цьому році.

American Airlines

Державна допомога: найбільший американський перевізник отримав 5,8 млрд дол на підтримку заробітної плати та веде переговори по окремим федеральним позикам у розмірі 4,75 млрд дол.

Робочі місця: близько 39 000 працівників добровільно взяли відпустку, скоротили години роботи або достроково вийшли на пенсію. 

Ціна акцій: зниження на 65%.

Ryanair

Державна допомога: найбільший в Європі лоукостер не звертався за державною підтримкою.

Робочі місця: ірландська компанія звільняє 3 тисячі осіб (15% від загальної кількості робітників - ЕП)

Ціна акцій: зниження на 35% в цьому році, найменше серед шести найбільших авіакомпаній Європи.

EasyJet

Державна допомога: авіакомпанія отримала 600 мільйонів фунтів стерлінгів через Фонд корпоративного фінансування Covid уряду США.

Робочі місця: наразі інформація не була опублікована.

Ціна акцій: зниження на 63% в цьому році.

Інформація на 10 травня 2020 року. 

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11 05 2020 15:04
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