МАУ поки не планує повертати гроші за скасовані рейси, але пропонує інші способи відшкодування
Про це президент МАУ Євгеній Дихне розповів в інтерв'ю "Ліга. Бізнес", зазначає "Громадське".
"Повернення грошей можливе в майбутньому, але не в сьогоднішній ситуації. Коли ми повернемося до мирного життя, будемо здатні обробити запити та виконати побажання пасажирів, зможемо запропонувати і такий варіант", - зазначив Дихне.
Він додав, що наразі компанія пропонує два варіанти компенсації за скасований рейс. Перший - перенесення польоту на будь-яку майбутню дату без штрафів. Другий - отримання електронного ваучера на суму невикористаного квитка з бонусом на 25% від цієї суми, який потрібно використати для квитків на рейс МАУ протягом року.
Нагадаємо, що МАУ скасовує всі регулярні рейси до 24 квітня
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