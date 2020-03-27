МАУ поки не планує повертати гроші за скасовані рейси, але пропонує інші способи відшкодування

"Повернення грошей можливе в майбутньому, але не в сьогоднішній ситуації. Коли ми повернемося до мирного життя, будемо здатні обробити запити та виконати побажання пасажирів, зможемо запропонувати і такий варіант", - зазначив Дихне

"Міжнародні авіалінії України" поки не планують повертати "живі" гроші за скасовані рейси. Проте пасажирам пропонують інші способи відшкодування.

Про це президент МАУ Євгеній Дихне розповів в інтерв'ю "Ліга. Бізнес", зазначає "Громадське".

"Повернення грошей можливе в майбутньому, але не в сьогоднішній ситуації. Коли ми повернемося до мирного життя, будемо здатні обробити запити та виконати побажання пасажирів, зможемо запропонувати і такий варіант", - зазначив Дихне.

Він додав, що наразі компанія пропонує два варіанти компенсації за скасований рейс. Перший - перенесення польоту на будь-яку майбутню дату без штрафів. Другий - отримання електронного ваучера на суму невикористаного квитка з бонусом на 25% від цієї суми, який потрібно використати для квитків на рейс МАУ протягом року.

Нагадаємо, що МАУ скасовує всі регулярні рейси до 24 квітня