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МАУ поки не планує повертати гроші за скасовані рейси, але пропонує інші способи відшкодування

"Повернення грошей можливе в майбутньому, але не в сьогоднішній ситуації. Коли ми повернемося до мирного життя, будемо здатні обробити запити та виконати побажання пасажирів, зможемо запропонувати і такий варіант", - зазначив Дихне
"Міжнародні авіалінії України" поки не планують повертати "живі" гроші за скасовані рейси. Проте пасажирам пропонують інші способи відшкодування.
МАУ поки не планує повертати гроші за скасовані рейси, але пропонує інші способи відшкодування Фото: milliyet.com.tr

Про це президент МАУ Євгеній Дихне розповів в інтерв'ю "Ліга. Бізнес", зазначає "Громадське".

"Повернення грошей можливе в майбутньому, але не в сьогоднішній ситуації. Коли ми повернемося до мирного життя, будемо здатні обробити запити та виконати побажання пасажирів, зможемо запропонувати і такий варіант", - зазначив Дихне.

Він додав, що наразі компанія пропонує два варіанти компенсації за скасований рейс. Перший - перенесення польоту на будь-яку майбутню дату без штрафів. Другий - отримання електронного ваучера на суму невикористаного квитка з бонусом на 25% від цієї суми, який потрібно використати для квитків на рейс МАУ протягом року.

Нагадаємо, що МАУ скасовує всі регулярні рейси до 24 квітня

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27 03 2020 15:09
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