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ПОЛІТИКА

Світові авіакомпанії зіткнулися з перебоями в польотах після іранських атак на Ізраїль

15 квітня 2024, 16:39
Світові авіакомпанії зіткнулися з перебоями в польотах після іранських атак на Ізраїль
Фото: з вільних джерел
За словами аналітиків, це був найбільший збій у авіаційному русі з часів нападу на Всесвітній торговий центр 11 вересня 2001 року.

Світові авіакомпанії зіткнулися з перебоями в польотах у понеділок після того, як ракетні та безпілотні атаки Ірану на Ізраїль ще більше звузили можливості для польотів літаків між Європою та Азією.

Про це повідомляє Reuters.

У виданні зазначили, що атака Ірану на Ізраїль більш ніж 300 ракетами і безпілотниками, які здебільшого були збиті ізраїльською системою протиракетної оборони, що підтримується США, спричинила хаос в авіаційній галузі.

Щонайменше десяток авіакомпаній були змушені скасувати або змінити маршрути рейсів за останні два дні, зокрема, Qantas, німецька Lufthansa, United Airlines та Air India.

За словами Марка Зее, засновника компанії OPSGROUP, яка займається моніторингом повітряного простору та аеропортів, це був найбільший збій в авіасполученні з часів нападу на Всесвітній торговий центр 11 вересня 2001 року.

"З тих пір у нас не було ситуації, коли стільки різних повітряних просторів закривалися так швидко, і це створювало хаос", – зазначив експерт Зее, додавши, що перебої, ймовірно, триватимуть ще кілька днів.

У матеріалі також наголосили, що останні проблеми з маршрутизацією є ударом по галузі, яка вже зіткнулася з безліччю обмежень через конфлікти між Ізраїлем і Хамас, а також віну росії проти України.

"Повітряний простір Ірану використовується авіакомпаніями, що здійснюють рейси між Європою та Азією, і ці перевізники будуть обмежені двома життєздатними альтернативними маршрутами, або через Туреччину, або через Єгипет і Саудівську Аравію", – додав Марк Зее.

Ізраїль закрив свій повітряний простір в суботу, а в неділю вранці знову відкрив його. Йорданія, Ірак і Ліван також відновили польоти над своїми територіями.

"Найбільші близькосхідні авіакомпанії, в тому числі Emirates Airlines, Qatar Airways і Etihad Airways, заявили в неділю, що відновлять роботу в регіоні після скасування або зміни маршрутів деяких рейсів", – підкреслили у Reuters.

За словами Брендана Собі, незалежного авіаційного аналітика, поки неясно, чи вплинуть останні заворушення на пасажирський попит, який залишається високим, незважаючи на триваючі конфлікти в Україні та Cекторі Газb.

"Якщо політична ситуація і конфлікти будуть продовжувати ескалацію, то в якийсь момент люди будуть стурбовані щодо подорожей, але поки що цього не сталося", – додав він.

У ніч на 14 квітня Іран масовано атакував Ізраїль, застосувавши сотні ударних дронів і ракет.

Після телефонної розмови прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу з президентом США Джо Байденом Ізраїль вирішив не завдавати удару у відповідь по Ірану.

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