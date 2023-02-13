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ПОЛІТИКА

Ізраїльський прем'єр Нетаньяху обіцяє більше дій проти палестинських нападників — Reuters

13 лютого 2023, 09:22
Ізраїльський прем'єр Нетаньяху обіцяє більше дій проти палестинських нападників — Reuters
Фото:politeka.net
За останній місяць напади двох палестинців позбавили життя десяти мешканців Ізраїлю.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху пообіцяв посилити заходи Ізраїлю у відповідь на агресивні дії палестинців в Єрусалимі і на Західному березі, які почастішали останнім часом.

Про це повідомляє Reuters.

Два дні тому палестинець на авто наїхав на автобусну зупинку у Східному Єрусалимі, внаслідок чого загинули троє ізраїльтян; два тижні тому інший палестинець убив сімох людей біля синагоги, що посилило тривогу в Ізраїлі з приводу безпеки.

Напруженість також висока на Західному березі, де ізраїльські війська провели сотні арештів протягом останніх місяців під час майже щоденних рейдів, у ході яких відбувалися перестрілки з палестинцями. Цього року вбито вже щонайменше 42 палестинців, включаючи військових та цивільних осіб.

"Сьогодні кабінет міністрів проводить засідання, щоб підготуватися до ще ширших дій проти тих, хто здійснює тероризм, та їхніх прихильників у Східному Єрусалимі, Юдеї та Самарії, при цьому максимально запобігаючи заподіянню шкоди тим, хто не причетний до цього", - сказав Нетаньяху.

Міністр національної безпеки Ізраїлю Ітамар Бен-Гвір заявив, що поліція вже почала масштабну кампанію із забезпечення правопорядку у Східному Єрусалимі, яка включатиме заходи від роздачі штрафів за порушення правил дорожнього руху до знесення будинків палестинських нападників.

Президент Палестини Махмуд Аббас, виступаючи в Каїрі, заявив, що його народ зіткнувся зі "смертельним нападом", і повторив обіцянку домагатися дій проти Ізраїлю в Організації Об'єднаних Націй та Міжнародному кримінальному суді.

Як раніше писав iPress, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу наказав переглянути політику поставок озброєння для України. Водночас високопоставлені чиновники не очікують суттєвих змін у цьому питанні.

ІзраїльПалестинаНетаньяху

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