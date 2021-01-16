Ізраїльський стартап розробив дихальний експрес-тест на COVID-19

Ізраїльський стартап Scentech Medical розробив дихальний тест, який за декілька секунд може підтвердити інфікування людини коронавірусом. У дослідженні пристрою брали участь 748 людей.

Про це заявила компанія-розробник, пише Times of Israel, повідомляє "Громадське".

У Scentech Medical переконують, що їхній тест показує результат із точністю 98%, як і звичайний ПЛР-тест. Для цього потрібно дути у пристрій упродовж 10 секунд, а сам результат буде готовий майже одразу.

За даними розробників, пристрій використовує так звану технологію дихання - поєднання програмного та апаратного забезпечення, яка з високою точністю зможе розрізнити позитивні результати тесту, негативні та ті, що містять антитіла до COVID-19.

Наразі компанія готується подати заявку до Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) для дозволу на використання тестів. У FDA вимагають, щоб тест на коронавірус мав точність у щонайменше 91%.

"Це тест на дихання, який насправді змінить світ діагностики загалом і світ COVID-19 зокрема", - казав один із розробників, доктор Стентех Ром Еліаз у червні 2020 року на ранніх стадіях випробування пристрою.

Чому ця розробка може бути кращою за ПЛР-тести?

ПЛР-тест на коронавірус потребує мазка з носа для збору слизу та слини, які потім перевіряють на інфекцію. Якщо мазки не збирають належним чином, наприклад, це робить недостатньо навчений персонал, це може суттєво вплинути на результат.

У компанії сподіваються, що технологія дихання допоможе виявляти інфікованих ще до появи симптомів, у такий спосіб зупинивши розповсюдження вірусу.

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