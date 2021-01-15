Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Меркель розглядає "мегалокдаун" із зупинкою транспорту по всій Німеччині - Bild

За даними джерел, новий "мегалокдаун" мав би тривати до кінця лютого
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель хоче стандартизувати існуючі обмежувальні заходи по всій країні, а в деяких випадках навіть посилити їх.
Меркель розглядає "мегалокдаун" із зупинкою транспорту по всій Німеччині - Bild Фото: з вільних джерел

Очікується, що таке рішення може бути ухвалене на конференції прем’єр-міністрів федеральних земель наступного тижня, повідомляє "Єврпейська правда". Як пояснюється, країну майже повністю "закриють" через поширення "британського" штаму коронавірусу.

Згідно з повідомленням, канцелярія розглядає можливість припинення роботи місцевого та міжміського громадського транспорту - автобусів, поїздів, регіональних поїздів. По всій країні повинна діяти фактична комендантська година. Обговорюється обов’язкова вимога роботи з дому. 

Наразі рішення ще не ухвалене. За даними джерел, новий "мегалокдаун"  мав би тривати до кінця лютого.

За інформацією газети, Міністерство транспорту наразі вивчає, які наслідки може мати це рішення для логістики та мобільності в країні.

Президент Інституту Роберта Коха Лотар Вілер заявив у четвер, що поточні обмеження імплементуються не так послідовно, як під час першої хвилі епідемії. Він закликав ще більше людей працювати з дому і посилити чинні обмеження. 

Німеччина ввела частковий карантин в листопаді, в результаті чого магазини і школи залишалися відкритими, але посилила його в середині грудня, закривши другорядні магазини. Діти не поверталися в класи з різдвяних канікул.

Читайте також: У Німеччині 8 медиків випадково отримали у п'ятеро більшу дозу вакцини від COVID-19

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 01 2021 12:14
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
ТОП-10 оригінальних подарунків на свята

ТОП-10 оригінальних подарунків на свята

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.