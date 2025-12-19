Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
РекламаLIFESTYLE

Онлайн покер в Україні: умови та основні моменти

19 грудня 2025, 14:35
Онлайн покер в Україні: умови та основні моменти

Щоб грати в онлайн покер України, варто ознайомитись із правилами різних дисциплін, а також зрозуміти, як обрати кращу кімнату. Щоб опанувати ці знання, можна записатись до покерної школи. А про основні моменти розкажемо у цій статті.

Як грати в онлайн-покер безкоштовно та на гроші

В Україні дозволені різні гемблінг-сайти. Тому можна зіграти в безкоштовний покер навіть в онлайн-казино. Тут представлені Настільні ігри та Відеослоти з Холдемом, Омахою, Карибським варіантом, “Валети та вище” тощо. Обравши симулятор просто наведіть на нього курсор та запустіть демо-версію. Зазначимо, що в багатьох казино безкоштовна гра можлива навіть без реєстрації.

Демо-покер є у форматі додатків на телефони та програм на ПК. Їх завантажують з мобільного маркету, або зі спеціальних ігрових сайтів. Є можливість грати проти ШІ або реальних людей. Є різні дисципліни та рівні складності.

Онлайн покер найбільш привабливий, коли мова про можливість вигравати гроші. Це стає можливим при реєстрації в румі. Необхідно обрати кімнату, що відповідає вашим побажанням. Далі можна зареєструватися та пройти верифікацію. Зазначимо, що в українських кімнатах діють такі правила:

  • Можна грати з 21 року.
  • Верифікація є обов’язковою перед початком ставок.
  • З виграшів знімається податок на дохід та військовий збір.

В покер-румах є кеш-столи, за якими можна грати у зручний час. Також організовуються різні турніри – МТТ, фріроли, сателіти, серії тощо. Ставки на гроші можливі за рахунок бонусів у покер-румах. Додаткові винагороди отримують активні учасники програми лояльності.

Правила різних варіантів гри

Холдем. Пропонується зіграти в будь-якому румі, а також у реальному турнірі. Збираються від 2 до 10 учасників за столом. Впродовж 4-х раундів (Префлоп, Флоп, Терн, Рівер) викладаються 7 карт (2 особисті та  загальних). В процессі гравці формують руки. Є 10 варіантів, де Флеш-Роял найсильніший, а Старша карта – найслабша комбінація. Перемагає гравець, котрий зібрав старшу розкладку і дійшов до останньої вулиці. Сформувати її можна на борді, з 1 чи 2-ма карманками.

Омаха. Гра на 4 вулиці від Префлопа до Рівера. Гравцям роздають по 4 карманні та 5 загальних карт. В деяких різновидах є 5 чи 6 особистих. У фінальній комбінації використовуються 2 особисті та 3 спільні у будь-якому випадку. Це гра, динамічніша за Холдем, комбінації збираються порівняно сильніші через більший вибір номіналів.

Omaha Hi/Lo. Основні правила взяті з класичної Омахи. Однак, переможцями стають одразу 2 учасники. Перший повинен зібрати найслабшу руку, а другий – найсильнішу. Тоді між ними ділиться банк. Туз буває лише одиницею, з ним формується найслабша комбінація лоу – A-2-3-4-5. Бувають випадки, коли банк дістається одній людині – якщо зібрана лише хай-рука, або один участник отримує обидва варіанти комбінацій.

Найкращі руми, акції та бонуси для гравців з України

Грати в покер на території країни дозволено в кімнатах з місцевою ліцензією. КРАІЛ видає їх з 2021 року. Однак, в Україні є лише 2 легальні руми – Vbetpoker та GGpoker. Кожен рум пропонує вітальні бонуси, регулярні акції та гонки, організував програму лояльності та рейкбек.

Зазначимо, що українці грають і на іноземних сайтах. Однак, їх важко вважати безпечними та чесними навіть за наявності Ліцензії від Кюрасао, Анжуан тощо. Граючи на таких сайтах, необхідно усвідомлювати всі супутні ризики.


Останні матеріали

Активи росії як зброя. Бельгійські політики та керівники Euroclear стали мішенню російської розвідки – The Guardian
Політика
Активи росії як зброя. Бельгійські політики та керівники Euroclear стали мішенню російської розвідки – The Guardian
Переклад iPress – 19 грудня 2025, 14:10
Донор Найджела Фараджа заробляє на платформі, яка просуває пропаганду путіна. Інші інвестори – Пітер Тіль і Ді Венс – Byline Times
Політика
Донор Найджела Фараджа заробляє на платформі, яка просуває пропаганду путіна. Інші інвестори – Пітер Тіль і Ді Венс – Byline Times
Переклад iPress – 19 грудня 2025, 11:53
Парадокс путіна. Інтереси пахана та країни дедалі сильніше розходяться – Бенджамін Кук
Політика
Парадокс путіна. Інтереси пахана та країни дедалі сильніше розходяться – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 19 грудня 2025, 11:11
Нова Стратегія національної безпеки. Найдовша передсмертна записка в американській історії – Енн Епплбом
Політика
Нова Стратегія національної безпеки. Найдовша передсмертна записка в американській історії – Енн Епплбом
Переклад iPress – 18 грудня 2025, 16:01
Трамп і Україна. Чому це
Політика
Трамп і Україна. Чому це "гірше за Ялту" – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 грудня 2025, 13:53
Білорусь і радісна сліпота. Хороші новини про політичних в'язнів приховують тривожні геополітичні зміни – Едвард Лукас
Політика
Білорусь і радісна сліпота. Хороші новини про політичних в'язнів приховують тривожні геополітичні зміни – Едвард Лукас
Переклад iPress – 18 грудня 2025, 08:17
Паперовий тигр. Заморожені активи та ілюзія судових процесів росії проти Європи – ERIC
Бізнес & Фінанси
Паперовий тигр. Заморожені активи та ілюзія судових процесів росії проти Європи – ERIC
Переклад iPress – 17 грудня 2025, 13:01
Гра на виснаження. Де тримається і ламається фронт – Том Купер
Cуспільство
Гра на виснаження. Де тримається і ламається фронт – Том Купер
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 23:40
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється