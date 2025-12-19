У Молдові розгорнули тимчасовий табір для українців після дронової атаки рф

Біля пункту пропуску "Паланка-Маяки-Удобне" на молдовсько-українському кордоні встановили тимчасовий табір для українців, які не можуть повернутися додому через дронову атаку рф на Одещині.

За інформацією ЗМІ, у таборі українці можуть отримати гаряче харчування, напої та місце для відпочинку. Родинам із дітьми рекомендовано тимчасово відкласти перетин кордону і скористатися наданими умовами розміщення до стабілізації ситуації.

Наразі пункт пропуску "Паланка-Маяки-Удобне" працює лише на в’їзд у Молдову, тоді як виїзд у напрямку Одеси залишається закритим.

Також, через пункт "Тудора-Старокозаче", який раніше тимчасово закривали, пропускають лише тих, хто прямує у бік Білгорода-Дністровського. Прикордонники закликають громадян утриматися від поїздок у цей регіон, доки триваютуть ремонтні та безпекові заходи.

За даними прикордонної поліції Молдови, після атаки дронами рух частково обмежено, але ситуація контрольована, а українським громадянам надають необхідну допомогу.