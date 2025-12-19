Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Молдові розгорнули тимчасовий табір для українців після дронової атаки рф

19 грудня 2025, 13:53
Фото: Генеральна інспекція з надзвичайних ситуацій МВС Молдови
Пункт пропуску "Паланка-Маяки-Удобне" працює лише на в’їзд у Молдову, а через пункт "Тудора-Старокозаче" пропускають тільки тих, хто прямує у бік Білгорода-Дністровського.
Біля пункту пропуску "Паланка-Маяки-Удобне" на молдовсько-українському кордоні встановили тимчасовий табір для українців, які не можуть повернутися додому через дронову атаку рф на Одещині. 
 
Про це повідомляє видання NewsMaker.
 
За інформацією ЗМІ, у таборі українці можуть отримати гаряче харчування, напої та місце для відпочинку. Родинам із дітьми рекомендовано тимчасово відкласти перетин кордону і скористатися наданими умовами розміщення до стабілізації ситуації.
 
Наразі пункт пропуску "Паланка-Маяки-Удобне" працює лише на в’їзд у Молдову, тоді як виїзд у напрямку Одеси залишається закритим.
 
Також, через пункт "Тудора-Старокозаче", який раніше тимчасово закривали, пропускають лише тих, хто прямує у бік Білгорода-Дністровського. Прикордонники закликають громадян утриматися від поїздок у цей регіон, доки триваютуть ремонтні та безпекові заходи.
 
За даними прикордонної поліції Молдови, після атаки дронами рух частково обмежено, але ситуація контрольована, а українським громадянам надають необхідну допомогу.

 

