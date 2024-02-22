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ПОЛІТИКА

Jacobs виходить з російського ринку через нові санкції ЄС – Reuters

22 лютого 2024, 19:21
Jacobs виходить з російського ринку через нові санкції ЄС – Reuters
Kommersant.ru
Посли країн-членів Євросоюзу у середу, 21 лютого, погодили 13-й пакет санкцій проти росії.

У компанії JDE Peet's, яка є власником бренду Jacobs, заявили, що нові санкції ЄС проти росії створили невизначеність щодо майбутнього його бізнесу в країні-агресорі. Це викликало падіння акцій відомого виробника кави до рекордно низького рівня.

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначається, у серпні 2023 року компанія JDE Peet's заявила, що вестиме свою діяльність в росії як окремий бізнес і продаватиме лише місцеві бренди.

Однак деякі елементи грудневого 12-го пакета санкцій ЄС, які набувають чинності в червні 2024 року, можуть негативно вплинути на тих, хто контролює ці активи.

За інформацією аналітиків, JDE Peet's "не впевнена, чи зможе вона зберегти контроль над своїм російським бізнесом" з огляду на нові санкції, що погіршує її перспективи на 2024 рік.

До того ж акції відомого виробника кави вже впали на 6,8% до 21,60 євро на початку торгів.

Компанія заявила, що вплив припинення продажу міжнародних продуктів є невизначеним, але зазначила, що лише ребрендинг бренду Jacobs для російського ринку призвів до знецінення на суму 185 мільйонів євро.

Нагадаємо, посли країн-членів Євросоюзу у середу, 21 лютого, погодили 13-й пакет санкцій проти росії за її агресію проти України.

санкціі проти росіїJacobs

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