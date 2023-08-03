Jacobs зупиняє продаж брендів в росії, але з ринку не йде

Голландський виробник кави Jacobs, L'Or, Tassimo і Douwe Egberts припинить продаж іноземних брендів кави та чаю на ринку росію вже до кінця року.

Про це пише росзмі Комерсант.

Виробник до кінця цього року припинить продаж усіх іноземних брендів, а за наступного в росії продаватимуть лише місцеві бренди напоїв, йдеться в звіті компанії.

Jacobs також знизила цільовий показник прибутку за підсумками року через невизначеність на тлі переходу до місцевих брендів і за підсумками першого півріччя компанія зазнала збитків в €185 млн через ребрендінг бренду кави Jacobs в рф.

Генеральний директор Jacobs Фаб'єн Саймон заявив, що JDE не збирається повністю йти з росії.

"Робота компанії на російському ринку не суперечить санкціям Заходу", - сказав Саймон.

На сьогодні в російському підрозділі працює більше 900 людей.