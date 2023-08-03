Jacobs зупиняє продаж брендів в росії, але з ринку не йде
Про це пише росзмі Комерсант.
Виробник до кінця цього року припинить продаж усіх іноземних брендів, а за наступного в росії продаватимуть лише місцеві бренди напоїв, йдеться в звіті компанії.
Jacobs також знизила цільовий показник прибутку за підсумками року через невизначеність на тлі переходу до місцевих брендів і за підсумками першого півріччя компанія зазнала збитків в €185 млн через ребрендінг бренду кави Jacobs в рф.
Генеральний директор Jacobs Фаб'єн Саймон заявив, що JDE не збирається повністю йти з росії.
"Робота компанії на російському ринку не суперечить санкціям Заходу", - сказав Саймон.
На сьогодні в російському підрозділі працює більше 900 людей.Раніше стало відомо, Гендиректором націоналізованої Danone в росії став племінник Кадирова.