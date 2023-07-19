Племінник голови Чечні Рамзана Кадирова та ексмер Грозного Якуб Закрієв став директором російської "дочки" компанії Danone.

Крім того, Закрієв – віцепрем'єр-міністр і міністр сільського господарства Чечні.

І тепер він обійняв посаду генерального директора компанії з виробництва молочних продуктів "Данон росія".

Про це повідомляє російське BBC.

Чеченським Мінсільгоспом він керує з листопада 2020 року, а працювати в уряді Кадирова почав ще 2013-го. В 2018-2020 роках був мером Грозного.

Якуб Закрієв має медаль "За заслуги перед Батьківщиною" ІІ ступеня. Йому 32 роки.

16 липня президент рф путін підписав указ про передачу частки іноземних компаній у російській дочірній компанії Danone в тимчасове управління "Росимущества".