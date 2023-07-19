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Гендиректором націоналізованої Danone в росії став племінник Кадирова

19 липня 2023, 18:10
Гендиректором націоналізованої Danone в росії став племінник Кадирова
Племінник голови Чечні Рамзана Кадирова та ексмер Грозного Якуб Закрієв став директором російської "дочки" компанії Danone.

Крім того, Закрієв – віцепрем'єр-міністр і міністр сільського господарства Чечні.

І тепер він обійняв посаду генерального директора компанії з виробництва молочних продуктів "Данон росія". 

Про це повідомляє російське BBC

Чеченським Мінсільгоспом він керує з листопада 2020 року, а працювати в уряді Кадирова почав ще 2013-го. В 2018-2020 роках був мером Грозного. 

Якуб Закрієв має медаль "За заслуги перед Батьківщиною" ІІ ступеня. Йому 32 роки. 

16 липня президент рф путін підписав указ про передачу частки іноземних компаній у російській дочірній компанії Danone в тимчасове управління "Росимущества".

Після чого ЄС заявив, що росія абсолютно небезпечна для іноземних інвесторів.
DanoneКадировЗакрієв

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