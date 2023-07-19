Гендиректором націоналізованої Danone в росії став племінник Кадирова
Крім того, Закрієв – віцепрем'єр-міністр і міністр сільського господарства Чечні.
І тепер він обійняв посаду генерального директора компанії з виробництва молочних продуктів "Данон росія".
Про це повідомляє російське BBC.
Чеченським Мінсільгоспом він керує з листопада 2020 року, а працювати в уряді Кадирова почав ще 2013-го. В 2018-2020 роках був мером Грозного.
Якуб Закрієв має медаль "За заслуги перед Батьківщиною" ІІ ступеня. Йому 32 роки.
16 липня президент рф путін підписав указ про передачу частки іноземних компаній у російській дочірній компанії Danone в тимчасове управління "Росимущества".Після чого ЄС заявив, що росія абсолютно небезпечна для іноземних інвесторів.