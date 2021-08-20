JAXA планує доставити на Землю зразки ґрунту з супутника Марса

За словами представників JAXA, вважається, що близько 0,1% обсягу піску на поверхні Фобоса принесло з Марса. Це відкриває можливості виявлення у зразках ґрунту з супутника речовин, спочатку наявних на Марсі

Японське агентство з освоєння аерокосмічного простору (JAXA) планує доставити на Землю до 10 грамів піску з поверхні супутника Марса за допомогою космічного зонда, який буде запущений у 2024 році.

Про це розповіли офіційні представники JAXA під час онлайн пресконференції в четвер, передає NHK.

Відповідно до проєкту Martian Moons eXploration (ММХ) космічний зонд має здійснити посадку на супутник Марса Фобос і доставити на Землю зразки ґрунту в 2029 році.

За словами представників JAXA, вважається, що близько 0,1% обсягу піску на поверхні Фобоса принесло з Марса. Це відкриває можливості виявлення у зразках ґрунту з супутника речовин, спочатку наявних на Марсі.

Науковці кажуть, що досліджуватимуть, чи міститимуть зразки ґрунту органічні субстанції, які утворилися від живих істот, або інші свідчення життя, що існувало на Марсі.

Фобос - один із двох супутників Марса. Він рухається по орбіті на відстані 9.000 км від цієї планети.

JAXA має на меті отримати 10 грамів зразків із поверхні супутника, що вдвічі перевищує кількість ґрунту, доставленого на Землю іншим космічним зондом JAXA - "Хаябуса 2" з поверхні астероїда в грудні 2020 року.