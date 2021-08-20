ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИЯпонське агентство з освоєння аерокосмічного простору (JAXA) планує доставити на Землю до 10 грамів піску з поверхні супутника Марса за допомогою космічного зонда, який буде запущений у 2024 році.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
JAXA планує доставити на Землю зразки ґрунту з супутника Марса
За словами представників JAXA, вважається, що близько 0,1% обсягу піску на поверхні Фобоса принесло з Марса. Це відкриває можливості виявлення у зразках ґрунту з супутника речовин, спочатку наявних на Марсі
Фото: HNK
Про це розповіли офіційні представники JAXA під час онлайн пресконференції в четвер, передає NHK.
Відповідно до проєкту Martian Moons eXploration (ММХ) космічний зонд має здійснити посадку на супутник Марса Фобос і доставити на Землю зразки ґрунту в 2029 році.
За словами представників JAXA, вважається, що близько 0,1% обсягу піску на поверхні Фобоса принесло з Марса. Це відкриває можливості виявлення у зразках ґрунту з супутника речовин, спочатку наявних на Марсі.
Науковці кажуть, що досліджуватимуть, чи міститимуть зразки ґрунту органічні субстанції, які утворилися від живих істот, або інші свідчення життя, що існувало на Марсі.
Фобос - один із двох супутників Марса. Він рухається по орбіті на відстані 9.000 км від цієї планети.
JAXA має на меті отримати 10 грамів зразків із поверхні супутника, що вдвічі перевищує кількість ґрунту, доставленого на Землю іншим космічним зондом JAXA - "Хаябуса 2" з поверхні астероїда в грудні 2020 року.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
20 08 2021 16:21 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО У грецькій печері екскурсії туристам проводить робот
- ФОТО Понад 125 тисяч світлин: марсохід NASA уже пів року досліджує Червону планету
- ВІДЕО Boston Dynamics показав акробатичні трюки роботів
- Стартап у США заявив про створення першого у світі грудного молока, культивованого з клітин
- 10 найбільш затребуваних професій в Україні в найближчому майбутньому 1Від програмістів до економістів