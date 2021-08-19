Понад 125 тисяч світлин: марсохід NASA уже пів року досліджує Червону планету

Марсохід Perseverance Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) провів на Червоній планеті вже шість місяців.

Perseverance від NASA провів шість місяців на Марсі

Про це повідомляє Лабораторія реактивного руху NASA у Твітері.

"Perseverance від NASA провів шість місяців на Марсі", - заявили у відомстві.

Зазначається, що за цей час марсохід зробив понад 125 тисяч світлин на Червоній планеті, на які можна подивитися тут.























Марсохід NASA зробив уже понад 125 тисяч світлин на Червоній планеті / Фото: NASA

Як повідомлялося, мінігелікоптер Ingenuity був доставлений на Марс разом із марсоходом Perseverance NASA 18 лютого 2021 року після майже 7 місяців польоту. Перший політ Ingenuity здійснив 19 квітня. Вертоліт вартістю 85 млн доларів став першим літальним апаратом, запущеним на іншій планеті.