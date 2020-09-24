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Johnson & Johnson перейшла до третьої фази випробувань COVID-вакцини

У новій фазі досліджень братимуть участь до 60 тис. волонтерів
Американська компанія Johnson & Johnson починає третю стадію клінічних випробувань вакцини від коронавірусу COVID-19.
Johnson & Johnson перейшла до третьої фази випробувань COVID-вакцини Фото: Укрінформ

Johnson & Johnson стала вже четвертою компанією в США, яка вступила в третій етап випробувань вакцини від COVID-19, про повідомляє "Interfax-Україна".

У новій фазі досліджень братимуть участь до 60 тис. волонтерів як з США, так і з інших країн світу.

Раніше на цьому тижні президент США Дональд Трамп висловив думку, що вакцина проти коронавірусу стане доступною в США набагато раніше, ніж наприкінці 2020 року. Він зазначив, що першою, ймовірно, буде вакцина виробництва компанії Pfizer Inc.

Водночас у вересні американська компанія AstraZeneca повідомила, що припинила клінічні випробування вакцини проти COVID-19 для розслідування "потенційно незрозумілої хвороби".

Нагадаємо, що в Польщі оголосили про створення ліків від коронавірусу

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24 09 2020 11:11
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