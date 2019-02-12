JP Morgan погіршив прогноз зростання економіки України

Згідно з матеріалами, в 2021 році зростання економіки підвищиться до 4,5%

"Зростання економіки прискориться цього року приблизно до 4%. Але, незважаючи на поштовх до інвестицій, ми прогнозуємо помірне уповільнення у 2020 році на тлі зниження транзиту газу й певного негативного короткострокового впливу земельної реформи", - пояснюють аналітики.

Аналітики JP Morgan погіршили прогноз зростання економіки України в 2019 році з 4,3% в жовтневому огляді до 4% ВВП, при цьому в 2020-му, як і раніше, очікують 3,8-відсотковий ВВП, повідомляє "Економічна правда".

"Зростання економіки прискориться цього року приблизно до 4%. Але, незважаючи на поштовх до інвестицій, ми прогнозуємо помірне уповільнення у 2020 році на тлі зниження транзиту газу й певного негативного короткострокового впливу земельної реформи", - пояснюють аналітики.

Згідно з матеріалами, в 2021 році зростання економіки підвищиться до 4,5%.

При цьому аналітики не змінили прогноз курсу гривні в 2019 році - 25 грн за долар при деякому ослабленні курсу нацвалюти в подальшому: в 2020-му - 26,5 грн за долар, у 2021-м - 27,5 грн за долар.

Водночас аналітики JP Morgan погіршили прогноз дефіциту поточного рахунку в 2019 році - з 2,8% ВВП у жовтневому огляді до 2,9% ВВП, проте поліпшили очікування цього показника в 2020-му - з 3,8% до 3, 4%. У 2021-му дефіцит поточного рахунку очікується на рівні 5%.

Експерти очікують затвердження нової програми з МВФ у першому кварталі 2020 року, після чого Україна протягом року отримає два транші.

"Основні вимоги стосуються земельної реформи, законопроект якої пройшов перше читання і передбачає відкриття ринку землі з 1 жовтня 2020 року, і поправок до банківського законодавства, які запобігли б відміні націоналізованого банку ("ПриватБанку" - ІФ) і, ймовірно, незабаром будуть зареєстровані в парламенті", - наголошується в прогнозі.

JP Morgan також відзначив одностайне рішення членів монетарного комітету Національного банку України знизити облікову ставку в жовтні з 16,5% до 15,5%, причиною чого стало уповільнення темпів інфляції.

Згідно з очікуваннями JP Morgan, інфляція в країні в 2019 році буде на рівні 6,5%, у 2020-му знизиться до 5,7%. Отже, наступного року аналітики очікують подальшого зниження облікової ставки.

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