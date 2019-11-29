Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Україна увійшла до топ-10 країн Європи за розрахунками через NFC

Далі у топ-3 йдуть Велика Британія та Швейцарія. Також у топ-5 Росія і Польща
"Серед країн світу безконтактна оплата найчастіше використовується в Австралії. США - на восьмій сходинці рейтингу", - йдеться у повідомленні.
Україна увійшла до топ-10 країн Європи за розрахунками через NFC Фото: pravda.com.ua

Україна посідає 10 місце серед європейських країн за популярністю NFC-платежів (Near field communication - технологія бездротової передачі даних малого радіусу дії), повідомляє "Економічна правда".

Зазначається, що кількість розрахунків через NFC за рік збільшилась у 8 разів.

За даними MasterCard, у Європі NFC-платежі доступні у 26 країнах за допомогою понад 30 різних гаджетів, у тому числі, з вбудованою батареєю (годинники, смартфони) та без батареї (браслети, кільця).

Найбільшою популярністю безконтактна оплата користується в Нідерландах, де з її допомогою виконали 33% всіх транзакцій за 2019 рік.

Далі у топ-3 йдуть Велика Британія та Швейцарія. Також у топ-5 Росія і Польща.

"Серед країн світу безконтактна оплата найчастіше використовується в Австралії. США - на восьмій сходинці рейтингу", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Популярність безготівкових розрахунків зростає

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 11 2019 16:15
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.