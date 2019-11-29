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Популярність безготівкових розрахунків зростає - Нацбанк

Загалом за 9 місяців українці розрахувалися картками або мобільними телефонами 3,65 млрд разів. Загальна сума, на яку здійснювалась оплата - 2,58 трлн грн.
Безготівкові операції з використанням безконтактних та токенізованих карток разом становили третину від загальної кількості та обсягу безготівкових операцій у торговельній мережі", - заявили в НБУ.
Популярність безготівкових розрахунків зростає - Нацбанк Фото: pravda.com.ua

За 9 місяців 2019 року кількість безготівкових операцій в Україні зросла на 29%, а їхня сума - на 27% у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року, повідомляє "Економічна правда".

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

Загалом за 9 місяців українці розрахувалися картками або мобільними телефонами 3,65 млрд разів. Загальна сума, на яку здійснювалась оплата - 2,58 трлн грн.

Фото: Економічна правда

Більшість операцій з картками - це розрахунок за придбаний товар: 81,9% операцій. Решта операцій з картками - зняття готівки.

"Безготівкові операції з використанням безконтактних та токенізованих карток разом становили третину від загальної кількості та обсягу безготівкових операцій у торговельній мережі", - заявили в НБУ.

За даними регулятора, загальна кількість платіжних карток в Україні зросла на 9%, а кількість активних карток - на 6%. Наразі в Україні випущено 39,1 мільйона активних платіжних карт.

Переважна більшість платіжних карт українців - це карти MasterCard (71,3%). Карток Visa в Україні 27,7%. На одного українця в середньому припадає 1,1 активна платіжна картка.

"За кількістю платіжних карток та платіжних пристроїв для їхнього обслуговування домінують Київ, Дніпропетровська та Харківська області.

Загальна кількість банкоматів та програмно-технічних комплексів самообслуговування в Україні залишилася майже без змін та станом на 01 жовтня цього року склала 19,7 тис шт. та 16,6 тис шт. відповідно", - зазначили у Нацбанку.

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29 11 2019 12:10
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