Популярність безготівкових розрахунків зростає - Нацбанк
За 9 місяців 2019 року кількість безготівкових операцій в Україні зросла на 29%, а їхня сума - на 27% у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року, повідомляє "Економічна правда".
Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.
Загалом за 9 місяців українці розрахувалися картками або мобільними телефонами 3,65 млрд разів. Загальна сума, на яку здійснювалась оплата - 2,58 трлн грн.
Фото: Економічна правда
Більшість операцій з картками - це розрахунок за придбаний товар: 81,9% операцій. Решта операцій з картками - зняття готівки.
"Безготівкові операції з використанням безконтактних та токенізованих карток разом становили третину від загальної кількості та обсягу безготівкових операцій у торговельній мережі", - заявили в НБУ.
За даними регулятора, загальна кількість платіжних карток в Україні зросла на 9%, а кількість активних карток - на 6%. Наразі в Україні випущено 39,1 мільйона активних платіжних карт.
Переважна більшість платіжних карт українців - це карти MasterCard (71,3%). Карток Visa в Україні 27,7%. На одного українця в середньому припадає 1,1 активна платіжна картка.
"За кількістю платіжних карток та платіжних пристроїв для їхнього обслуговування домінують Київ, Дніпропетровська та Харківська області.
Загальна кількість банкоматів та програмно-технічних комплексів самообслуговування в Україні залишилася майже без змін та станом на 01 жовтня цього року склала 19,7 тис шт. та 16,6 тис шт. відповідно", - зазначили у Нацбанку.
Читайте також: Прямі іноземні інвестиції в Україну за 9 міс.-2019 зросли на $1,82 млрд
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- Гривна все сильнее. Хорошо это или плохо и как теперь с этим жить?