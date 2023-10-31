Хакери зламали сайт оператора російської платіжної системи "Мир" та викрали персональні дані

Хакери стверджують, що вдалося "вивантажити безліч цікавої інформації із серверів платіжної системи Мир", і дякують за допомогу "колегам з Ukrainian Cyber Alliance"

На головній сторінці Національної системи платіжних карток (НСПК) "Мир" з'явилося повідомлення, що свідчить про злом сайту компанії та витік персональних даних клієнтів.

Про це повідомляє "Агенство. Новини".



"Ми вітаємо Вас на нашому новому сайті, який нам люб'язно виготовили наші партнери Dump Forums практично безкоштовно: ми розплатилися всіма вашими персональними даними, оскільки це єдина і неминуща цінність, яка у нас залишалася", – йдеться у повідомленні, розміщеному на головній сторінці НСПК.

Повідомлення натякає на те, що зламаний не тільки сайт, але і стався витік персональних даних клієнтів. Однак підтвердження цієї інформації наразі немає.

Про те, що злом здійснено саме угрупуванням DumpForums, свідчить посилання на його форум у тексті, розміщеному на сайті НСПК.

У тексті на сайті НСПК також дається саркастична характеристика IT-продуктів, створених росією в рамках імпортозаміщення.

"У зв'язку з тим, що підступні західні імперіалісти навідріз відмовляються надавати нам пластик, а менш підступні китайські товариші не пускають нас у зону юаня, АТ "НСПК" з радістю повідомляє про те, що нами було розроблено цілу низку інноваційних проектів, спрямованих на повне та остаточне імпортозаміщення. Новітня процесингова система "Береста-Ѣ" забезпечує надійний захист даних від атак хакерів і повністю відповідає нашим понівечним традиціям" - йдеться у тексті.



Проукраїнське угруповання DumpForums раніше повідомляло про злам сайтів кількох російських компаній, зокрема туроператора "Інтурист", страхової компанії "СОГАЗ Життя", а також бази сервісу Держпослуг.