Українські хакери розмістили на телебаченні Уралу відео про втрати росіян на війні
11 липня 2024, 16:31
Фото: Ukrinform
У відеоролику російські військові критикують тактику "м’ясних штурмів" та скаржаться на безглуздість війни з Україною.
Українські хакери розмістили на телебаченні Уралу відео про втрати російських окупантів на війні. 10 липня проукраїнські кіберактивісти отримали доступ до онлайн-платформ Smotret.tv і Russia-TV.
Про це повідомляє АрміяInform.
У відеоролику російські військові критикують тактику "м’ясних штурмів" свого командування та скаржаться на безглуздість війни з Україною.
Ролик про втрати росіян на Харківському напрямку демонстрували на телеканалі "Первоуральск ТВ".
Раніше, 8 липня, військові кібери зламали сервери військово-промислових кластерів рф. Також на початку цього місяця хакери ГУР здійснили масштабну кібератаку проти російських провайдерів на ТОТ. Без зв'язку залишилися щонайменше 250 тисяч абонентів на тимчасово окупованих територіях.