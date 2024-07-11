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Українські хакери розмістили на телебаченні Уралу відео про втрати росіян на війні

11 липня 2024, 16:31
Українські хакери розмістили на телебаченні Уралу відео про втрати росіян на війні
Фото: Ukrinform
У відеоролику російські військові критикують тактику "м’ясних штурмів" та скаржаться на безглуздість війни з Україною.
Українські хакери розмістили на телебаченні Уралу відео про втрати російських окупантів на війні. 10 липня проукраїнські кіберактивісти отримали доступ до онлайн-платформ Smotret.tv і Russia-TV.
 
Про це повідомляє АрміяInform.
 
У відеоролику російські військові критикують тактику "м’ясних штурмів" свого командування та скаржаться на безглуздість війни з Україною.
 
Ролик про втрати росіян на Харківському напрямку демонстрували на телеканалі "Первоуральск ТВ".
 
Раніше, 8 липня, військові кібери зламали сервери військово-промислових кластерів рф. Також на початку цього місяця хакери ГУР здійснили масштабну кібератаку проти російських провайдерів на ТОТ. Без зв'язку залишилися щонайменше 250 тисяч абонентів на тимчасово окупованих територіях.
хакеривійна в Україніросія окупанти

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