JPMorgan прогнозує закінчення війни в 2025 році

Проте сценарії невтішні.

Американський фінансовий гігант JPMorgan Chase & Co. презентував нове дослідження щодо війни рф в Україні, де прогнозується, що домовленість про припинення вогню може бути досягнута в 2025 році.

Про це йдеться в звіті JPMorgan Chase.

Аналітики прогнозують, що до кінця другого кварталу 2025 року президент України Володимир Зеленський, ймовірно, буде змушений піти на домовленість з росією.

За оцінками аналітиків, це може призвести до заморожування лінії фронту, однак не стане повноцінною мирною угодою.

Голова причинами такого розвитку сценарію - це виснаження запасів озброєнь у європейських країн, нестачу військовослужбовців в Україні, втрату терпіння у США і розбіжності всередині трансатлантичного союзу.

В документі написано, що за поточного темпу наступу для повного захоплення України росії знадобиться близько 118 років.

Ймовірно, президент рф Володимир путін буде прагнути укласти угоду, що дозволить реалізувати його стратегічну мету, а встановлення контролю над Києвом.

Успішність будь-якої потенційної угоди, на думку аналітиків, залежатиме від двох ключових факторів:

ступеня задоволеності путіна поступками з боку України та західних країн;

сили наданих гарантій безпеки для України.

Аналітики JPMorgan описують чотири можливі сценарії подальшого розвитку подій.

Перший оптимістичний сценарій: Південна Корея, його ймовірність 15%.

Де Україна не отримає повноцінного членства в НАТО або повного відновлення територіальної цілісності.

Проте, якщо Зеленському вдасться забезпечити присутність на території України європейських сил безпеки, які мають підтримку США, то близько 80% територій, що перебувають під контролем Києва, зможуть розвиватися стабільно, демократично й успішно.

Також використання заморожених російських активів у розмірі $300 млрд може надати сильний імпульс для відбудови країни.

Другий варіант: стабільний варіант – Ізраїль.

Його ймовірність 20%.

Без безпосередньої присутності іноземних військ, однак за умови потужної і послідовної підтримки Заходу, Україна зможе модернізувати армію, наростити власний стримувальний потенціал і зберегти незалежність.

Але постійна загроза війни залишатиметься. путін, у цьому випадку, прагнутиме економічних поступок, зокрема пом’якшення санкцій, та розбудови діалогу зі США.

Третій сценарій: нестабільний сценарій, як в Грузії, його ймовірність 50%.

Без відсутності іноземної військової присутності і системної підтримки ззовні, Україну очікує затяжна нестабільність, уповільнене економічне зростання та зниження обсягів міжнародної допомоги.

Тоді євроатлантична інтеграція може зупинитися, а держава поступово опиниться в зоні впливу рф.

І останний, четверий: Песимістичний сценарій – Білорусь, його ймовірність 15%.

В разі, якщо США припинять підтримку України, а Європа не зможе взяти на себе цю роль, росія може домогтися повної капітуляції України, тоді держава ризикує втратити суверенітет і стати васалом рф, що означатиме перемогу росії.

Остаточне послаблення Заходу та радикальну зміну глобального порядку, що сформувався після Другої світової війни.

Аналітичний звіт підготовлено новим Центром геополітики.

Оприлюднені матеріали стосуються України та росії, ситуації на Близькому Сході та глобального процесу переозброєння.

В майбутньому подібні звіти публікуватимуться раз на квартал.