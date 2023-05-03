JYSK в 1,5 рази збільшив експорт меблів з України
У порівнянні з квітнем минулого року, показник збільшився на 46,7%.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Тішить, що у квітні JYSK загалом збільшив обсяг закупівель товарів в Україні не лише порівняно з 2022 роком, коли експортувалося продукції на EUR1 млн 438 тис., а і з довоєнним 2021-м із EUR1 млн 704 тис.", – повідомили у компанії.
Цьогоріч мережа JYSK, попри війну, відкрила два нових магазини в Україні. Наразі у нашій країні працюють 84 магазини JYSK, а штат налічує понад 800 співробітників.
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