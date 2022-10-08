Кабінет міністрів Японії у повному складі пішов у відставку
Після спеціального засідання кабінету міністрів уряд Японії у повному складі пішов у відставку.
Про це повідомляє інформаційне агентство Kyodo.
Про новий склад уряду під керівництвом прем'єр-міністра Фуміо Кісіди має стати відомо найближчим часом.
Перестановки в уряді Японії планувалися заздалегідь, проте на них очікували на початку вересня. Кісіда не став чекати ще майже місяць і провів їх 10 серпня.
Рішення пояснюється його наміром прискорити просування економічної концепції "нового капіталізму", а також необхідністю вжити заходів через зростання цін на продовольство та паливо. Крім того, вважають в агенції, прем'єр хотів заздалегідь підготуватися до сесії парламенту.
Як раніше повідомляв iPress, у липні на виборах до верхньої палати японського парламенту Ліберально-демократична партія прем'єр-міністра Фуміо Кісіди змогла завоювати більше половини місць без підтримки свого партнера по коаліції партії Комей.
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