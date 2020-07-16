Кабмін доручив "Нафтогазу" встановити сонячні електростанції біля КПВВ на Донбасі

"Ця програма - це приклад одного невеличкого кроку. Але такі невеличкі кроки, коли їх поєднуєш, - це і є розвиток регіону і держави в цілому", - додав Шмигаль

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, благодійна програма дозволить створювати малі сонячні електростанції в школах, лікарнях, дитячих садках та іншій соціальній інфраструктурі на неокупованій частині Донецької та Луганської областей.

Кабмін на засіданні 15 липня ухвалив розпорядження побудувати малі сонячні електростанції для розвитку територіальних громад Донецької і Луганської областей, які розташовані поблизу контрольних пунктів в’їзду-виїзду, повідомляє "Економічна правда", посилаючись на "Урядовий портал".

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, благодійна програма дозволить створювати малі сонячні електростанції в школах, лікарнях, дитячих садках та іншій соціальній інфраструктурі на неокупованій частині Донецької та Луганської областей.

Відповідно до пояснювальної записки до постанови Кабміну, відповідальним за реалізацію соціальної благодійної програми по установці малих СЕС буде НАК "Нафтогаз України".

"Ми сподіваємося, що національна компанія "Нафтогаз" підтримає в цьому уряд та профінансує відповідну програму.

Ця програма - це приклад одного невеличкого кроку. Але такі невеличкі кроки, коли їх поєднуєш, - це і є розвиток регіону і держави в цілому", - додав Шмигаль.

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