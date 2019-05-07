ПОЛІТИКА НОВИНИКабінет Міністрів доручив Національній гвардії охороняти Вищий антикорупційний суд.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кабмін доручив охороняти Антикорупційний суд Нацгвардії
У постанові зазначено адреси п'яти будівель у Києві
Фото: 112.ua
Відповідну постанову прийнято на засіданні уряду в п'ятницю, інформує LB.ua.
Зазначають, що Кабмін включив Антикорупційний суд у перелік судів, охорону яких здійснюють підрозділи Нацполіції і Нацгвардії.
У постанові зазначено адреси п'яти будівель у Києві.
"Йдеться про забезпечення Нацгвардією охорони приміщень Апеляційної палати і судових палат Вищого антикорупційного суду до початку виконання в повному обсязі повноважень Служби судової охорони", - йдеться в пояснювальній записці.
Нагадаємо, раніше Зеленський призначив командувачем Національної гвардії Миколу Балана.
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