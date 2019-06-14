Зеленський призначив командувачем Нацгвардії Миколу Балана

Президент Володимир Зеленський призначив командувачем Національної гвардії Миколу Балана.

Указом №407/2019 Володимир Зеленський призначив Миколу Балана командувачем Нацгвардіїї. Раніше він був заступником командувача й після відставки Юрія Аллерова від 7 травня виконував обов'язки командувача.

Згідно з даними, опублікованими на сайті Нацгвардії, Микола Балан народився в Івано-Франківську. З 2010 по 2014 роки був начальником управління Кримського територіального командування внутрішніх військ МВС України.

18 квітня 2014 року указом президента України був призначений заступником командувача Національної гвардії України.

Іншими указами Зеленський звільнив заступника командувача НГУ Олега Кулика та призначив першим заступником командувача Володимира Кондратюка (начальник Південного територіального управління НГУ).

Згідно зі статтею 7 закону "Про Національну гвардію України" командувач НГУ призначається і звільняється на посаду Президентом України за поданням Міністра внутрішніх справ.

Нагадаємо, що НАБУ під процесуальним керівництвом САП затримало колишнього очільника Національної гвардії Юрія Аллерова та двох посадовців "Укрбуду".

Екс-очільнику Нацгвардії інкримінують 191 статтю ККУ (привласнення, розтрату майна або заволодіння ним через зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою). У разі доведення вини йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.

САП просило суд обрати екс-очільнику Нацгвардії запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 11 млн грн.

Звільнення Аллерова зі служби слідство називає формальним, адже, за даними САП, він досі має вплив на структуру.

Окрім того, в САП повідомили, що донька Аллерова, має подвійне громадянство — українське та російське і більшість часу проживає у Москві. Слідство з'ясувало, що вона отримала квартиру від "Укрбуд Девелопмент", компанії, яка фігурує в розслідуванні, за заниженою ціною.

Сам же Аллеров під час допиту наголошував, що справа є політично вмотивованою, а його донька є громадянкою України та проживає в Україні.

У разі внесення застави Аллеров зобов'язаний здати паспорти для виїзду за кордон і виконати низку інших обов'язків.

17 травня Аллерова відправили під варту на два місяці із правом застави у 4,8 мільйона гривень.