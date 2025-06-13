На думку судді, протести в місті не можна вважати повстанням, як це стверджував Трамп.

Суд заборонив Трампу розгортати Нацгвардію в Лос-Анджелесі. Федеральні війська повернуться під контроль губернатора опівдні п’ятниці, 13 червня.

Про це повідомляє Reuters, а також губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом у мережі Х.

Американський суддя тимчасово заборонив президенту Дональду Трампу розгортати війська Національної гвардії в Лос-Анджелесі.

На думку судді, протести в місті не можна вважати повстанням, як це стверджував Трамп, виправдовуючи розгортання військ для посилення імміграційного контролю.

Окружний суддя Чарльз Брейєр із Сан-Франциско видав розпорядження, яке повертає контроль над Нацгвардією губернатору Каліфорнії Гевіну Ньюсому. Він особисто подав позов, щоб обмежити дії федеральних військ.

"Суд щойно підтвердив те, що ми всі знаємо: військові мають бути на полі бою, а не на вулицях нашого міста", - заявив губернатор Каліфорнії.

Суддя Брейєр заявив, що протести в Лос-Анджелесі не можна вважати "повстанням".

Дональд Трамп вважав інакше і виправдовував розгортання військ саме цим.

Губернатор Ньюсом закликав Трампа припинити мілітаризацію міста і назвав дії президента проявом авторитаризму.

6 червня в Лос-Анджелесі спалахнули масові протести місцевих мешканців.Це сталося після того, як федеральні агенти Служби імміграції та митного контролю (ICE) затримали в місті щонайменше 118 нелегальних мігрантів. Дональд Трамп розпорядився направити до Лос-Анджелесу Нацгвардію, щоб придушити заворушення, і заборонив протестувальникам носити маски.

Під час виступу на честь 250-річчя армії США у Форт-Бреггу президент США Дональд Трамп жорстко розкритикував учасників протестів у Лос-Анджелесі, які спалювали американські прапори та несли прапори інших держав. Глава Білого дому назвав протестувальників "тваринами" і заявив про намір домагатися кримінального покарання за спалення національного символу, зокрема – одного року позбавлення волі.