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Протести в Каліфорнії не вщухають: затримано більше 100 осіб

09 червня 2025, 19:30
Протести в Каліфорнії не вщухають: затримано більше 100 осіб
Фото: AFP
Люди у Сан-Франциско та Лос-Анджелесі мітингують проти імміграційних заходів адміністрації Трампа.

Цими вихідними в американських містах Лос-Анджелес і Сан-Франциско почались протести проти антиімміграційних рейдів, ініційованих президентом США Дональдом Трампом та розгортання військ Національної гвардії. 

Про це повідомляє телеканал Euronews. 

Під час демонстрацій вже затримано понад 100 осіб.

Вчора, 8 червня, у центрі Лос-Анджелеса правоохоронці заарештували 27 осіб після того, як тисячі протестувальників вийшли на вулиці, реагуючи на імміграційні заходи Трампа. 

Голова поліції міста Джим Макдоннелл заявив, що щонайменше 10 затримань відбулися через сутички між демонстрантами і поліцейськими. Він додав, що протестувальники використовували коктейлі Молотова, феєрверки і каміння проти правоохоронців. 

Начальник поліції назвав ескалацію насильства огидною і сказав, що ситуація стає дедалі гіршою та жорстокішою.

В той же час, президент США заявив, що Лос-Анджелес був би повністю знищений, якби e Каліфорнію не відправили Нацгвардію США. 

За його словами, губернатор штату Ньюсом та мер міста Басс мають сказати йому "дякую", а не "брехати жителям Каліфорнії та США, називаючи заворушення "мирними протестами".

Також каліфорнійський дорожній патруль затримав 17 осіб, які блокували великі автомагістралі і намагались перешкоджати руху машин. 

За вихідні в Лос-Анджелесі заарештували 56 протестувальників, а в суботу було затримано 29 осіб.

Крім того, у Сан-Франциско в неділю 60 осіб були заарештовані після того, як протест біля будівлі Імміграційної служби переріс у насильницькі сутички. 

Наразі загальна кількість затриманих у двох містах перевищила 100 осіб, пише видання. 

Нагадаємо, що сутичики почались протестувальників та федеральними імміграційними органами після того, як Трамп наказав вжити всі необхідні заходи через масові заворушення в Лос-Анджелесі.

Зранку ми писали, що Каліфорнія готує позов проти адміністрації Трампа через розгортання Нацгвардії у Лос-Анджелесі.

 

мітингСША

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