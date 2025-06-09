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ПОЛІТИКА

Каліфорнія готує позов проти адміністрації Трампа через розгортання Нацгвардії в Лос-Анджелесі

09 червня 2025, 08:43
Каліфорнія готує позов проти адміністрації Трампа через розгортання Нацгвардії в Лос-Анджелесі
Фото: cnn.com
Причиною стали дії Білого дому щодо направлення Національної гвардії до Лос-Анджелеса без згоди місцевої влади.

Лос-Анджелес, США — Віцегубернаторка Каліфорнії Елені Куналакіс заявила, що у понеділок штат планує подати федеральний позов проти адміністрації президента Дональда Трампа. Причиною стали дії Білого дому щодо направлення Національної гвардії до Лос-Анджелеса без згоди місцевої влади.

Про це повідомляє Los Angeles Times.

За словами Куналакіс, президент Трамп не мав повноважень розгортати Нацгвардію для реагування на протест близько 400 осіб, з яким, як вона зазначає, місцева поліція могла впоратися самостійно. Вона наголосила, що такі дії без погодження штату — безпрецедентні в сучасній історії США.

"Мені здається, Трамп навмисно загострює ситуацію... Він не діє з потреби, а використовує протести як інструмент демонстрації сили", — заявила посадовиця в ефірі CNN, додавши, що подібні методи вона вже бачила, працюючи послом США в Угорщині.

Ситуація ускладнилася після серії рейдів Служби імміграції та митного контролю (ICE) у Лос-Анджелесі, під час яких було затримано понад сотню людей. За даними BBC, лише 6 червня ICE заарештувала 44 особи. Протягом тижня кількість затриманих по країні сягнула 2000 осіб щодня.

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом і мер Лос-Анджелеса Карен Басс різко розкритикували дії федеральної влади. Ньюсом назвав рейди ICE "жорстокими", а Басс наголосила, що Нацгвардію в місті поки офіційно не розгортали.

У свою чергу, президент Трамп через соцмережу Truth Social заявив, що "не дозволить радикально-лівим протестам, організованим провокаторами та оплачуваними порушниками порядку". Він також заборонив протестувальникам носити маски, а міністр оборони Піт Гегсет пригрозив мобілізацією морських піхотинців з бази Кемп-Пендлтон, заявивши про загрозу з боку "наркокартелів".

Елені Куналакіс висловила занепокоєння подальшими діями адміністрації Трампа, зазначивши, що подібна політика може завдати серйозної шкоди як свободам громадян, так і економіці США.

протестиДональд ТрампЛос-Анджелес

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