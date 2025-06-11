Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
CУСПІЛЬСТВО

Трамп закликав карати протестувальників у Лос-Анджелесі позбавленням волі

11 червня 2025, 08:31
Трамп закликав карати протестувальників у Лос-Анджелесі позбавленням волі
джерело People's City Council - Los Angeles / X
Напередодні у Лос-Анджелес ввели підрозділи морпіхів і Нацгвардії.

Під час виступу на честь 250-річчя армії США у Форт-Бреггу президент США Дональд Трамп жорстко розкритикував учасників протестів у Лос-Анджелесі, які спалювали американські прапори та несли прапори інших держав. Глава Білого дому назвав протестувальників "тваринами" і заявив про намір домагатися кримінального покарання за спалення національного символу, зокрема – одного року позбавлення волі.

Заяву Трамп зробив у вівторок під час публічного виступу перед військовослужбовцями, ветеранами та їхніми родинами.

Як пише Fox News, полытик наголосив, що спалення прапорів нібито здійснювали люди, які не поважають країну.

"Це тварини, але вони з гордістю носять прапори інших країн. Вони не носять американський прапор. Вони тільки спалюють його, ‒ сказав президент, звертаючись до присутніх. ‒ Люди, які спалюють американський прапор, повинні сісти до в'язниці на один рік. Побачимо, чи зможемо ми це зробити. Ми спробуємо. Ми вже працюємо з деякими сенаторами".

Протести, які викликали таку реакцію Трампа, відбулися на тлі посилених дій Служби імміграції та митного контролю США (ICE) у Лос-Анджелесі. Учасники мітингів виступали проти депортацій і дій федеральної влади, при цьому деякі з них вдавалися до спалення прапорів США, погромів та сутичок із поліцією.

Лос-Анджелес охопили протести після арештів понад 44 мігрантів федеральними агентами. Заворушення, що спалахнули 6 червня, супроводжувалися насильством, киданням фаєрів та блокуванням доріг. У відповідь на це, Президент Трамп 8 червня наказав ввести 2000 військовослужбовців для придушення протестів.

Дональд Трамппротести

Останні матеріали

НАТО готується до війни з росією. Перемога України відповідає засадам Альянсу – Януш Бугайські
Політика
НАТО готується до війни з росією. Перемога України відповідає засадам Альянсу – Януш Бугайські
Переклад iPress – 11 червня 2025, 11:15
Швейцарський прокол. Кіберспеціаліст з розвідки 5 років працював з росіянами – SwissInfo
Політика
Швейцарський прокол. Кіберспеціаліст з розвідки 5 років працював з росіянами – SwissInfo
Переклад iPress – 11 червня 2025, 08:40
Як знижуються залізничні перевезення та падає експорт росії. І про нові розробки зброї України та союзників – Дональд Гілл
Як знижуються залізничні перевезення та падає експорт росії. І про нові розробки зброї України та союзників – Дональд Гілл
Переклад iPress – 10 червня 2025, 14:12
За прикладом України. Тайвань готує
Політика
За прикладом України. Тайвань готує "стіну дронів" проти Китаю – Мік Раян
Переклад iPress – 10 червня 2025, 12:49
Повітряна війна загострюється. Ефективні удари ЗСУ завдяки пробитим коридорам ППО – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Повітряна війна загострюється. Ефективні удари ЗСУ завдяки пробитим коридорам ППО – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 10 червня 2025, 07:14
Як Китай шпигує за росією. Секретний документ ФСБ – New York Times
Політика
Як Китай шпигує за росією. Секретний документ ФСБ – New York Times
Переклад iPress – 09 червня 2025, 16:36
Трамп проти Маска. Переможцем може стати алхімік MAGA Джей Ді Венс – The Times
Політика
Трамп проти Маска. Переможцем може стати алхімік MAGA Джей Ді Венс – The Times
Переклад iPress – 09 червня 2025, 12:39
Коротко про війну. Адміністрація Трампа боїться ескалації більше, ніж Байден – Філліпс О'Брайен
Політика
Коротко про війну. Адміністрація Трампа боїться ескалації більше, ніж Байден – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 08 червня 2025, 22:59
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється