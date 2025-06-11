Трамп закликав карати протестувальників у Лос-Анджелесі позбавленням волі

Напередодні у Лос-Анджелес ввели підрозділи морпіхів і Нацгвардії.

Під час виступу на честь 250-річчя армії США у Форт-Бреггу президент США Дональд Трамп жорстко розкритикував учасників протестів у Лос-Анджелесі, які спалювали американські прапори та несли прапори інших держав. Глава Білого дому назвав протестувальників "тваринами" і заявив про намір домагатися кримінального покарання за спалення національного символу, зокрема – одного року позбавлення волі.

Заяву Трамп зробив у вівторок під час публічного виступу перед військовослужбовцями, ветеранами та їхніми родинами.

Як пише Fox News, полытик наголосив, що спалення прапорів нібито здійснювали люди, які не поважають країну.

"Це тварини, але вони з гордістю носять прапори інших країн. Вони не носять американський прапор. Вони тільки спалюють його, ‒ сказав президент, звертаючись до присутніх. ‒ Люди, які спалюють американський прапор, повинні сісти до в'язниці на один рік. Побачимо, чи зможемо ми це зробити. Ми спробуємо. Ми вже працюємо з деякими сенаторами".

Протести, які викликали таку реакцію Трампа, відбулися на тлі посилених дій Служби імміграції та митного контролю США (ICE) у Лос-Анджелесі. Учасники мітингів виступали проти депортацій і дій федеральної влади, при цьому деякі з них вдавалися до спалення прапорів США, погромів та сутичок із поліцією.

Лос-Анджелес охопили протести після арештів понад 44 мігрантів федеральними агентами. Заворушення, що спалахнули 6 червня, супроводжувалися насильством, киданням фаєрів та блокуванням доріг. У відповідь на це, Президент Трамп 8 червня наказав ввести 2000 військовослужбовців для придушення протестів.