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Донька екс-керівника Нацгвардії Аллерова має громадянство Росії і живе в Москві, - САП

За даними слідства, донька Аллерова має у Москві місце проживання, родину. Також неодноразово до Москви виїжджала дружина Аллерова
Донька екс-очільника Національної гвардії України Юрія Аллерова, якого НАБУ підозрює в заволодінні майном Нацгвардії, має подвійне громадянство — українське та російське і більшість часу проживає у Москві
Донька екс-керівника Нацгвардії Аллерова має громадянство Росії і живе в Москві, - САП Юрій Аллеров. Фото: ngu.gov.ua

Про це під час судового засідання у так званій справі квартир Нацгвардії повідомив прокурор САП, інформує "Громадське".

Сам же Аллеров під час допиту наголошував, що його донька є громадянкою України та проживає в Україні.

Слідство також з'ясувало, що донька Аллерова отримала квартиру від "Укрбуд Девелопмент", компанії, яка фігурує в розслідуванні, за заниженою ціною.

Звільнення Аллерова зі служби слідство називає формальним, адже, за даними САП, він досі має вплив на структуру.

Екс-очільнику Нацгвардії інкримінують 191 статтю ККУ (привласнення, розтрату майна або заволодіння ним через зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою). У разі доведення вини йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.

САП просить суд обрати екс-очільнику Нацгвардії запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 11 млн грн.

Нагадаємо, що НАБУ під процесуальним керівництвом САП затримало колишнього очільника Національної гвардії Юрія Аллерова та двох посадовців "Укрбуду".

7 травня президент Петро Порошенко звільнив командувача Національної Гвардії України Юрія Аллерова.

Юрій Аллеров — український військовий, генерал-лейтенант, головний інспектор Міністерства оборони України. Кавалер ордена Богдана Хмельницького III ступеня.

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17 05 2019 11:32
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