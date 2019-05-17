Донька екс-керівника Нацгвардії Аллерова має громадянство Росії і живе в Москві, - САП
Про це під час судового засідання у так званій справі квартир Нацгвардії повідомив прокурор САП, інформує "Громадське".
Сам же Аллеров під час допиту наголошував, що його донька є громадянкою України та проживає в Україні.
Слідство також з'ясувало, що донька Аллерова отримала квартиру від "Укрбуд Девелопмент", компанії, яка фігурує в розслідуванні, за заниженою ціною.
Звільнення Аллерова зі служби слідство називає формальним, адже, за даними САП, він досі має вплив на структуру.
Екс-очільнику Нацгвардії інкримінують 191 статтю ККУ (привласнення, розтрату майна або заволодіння ним через зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою). У разі доведення вини йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.
САП просить суд обрати екс-очільнику Нацгвардії запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 11 млн грн.
Нагадаємо, що НАБУ під процесуальним керівництвом САП затримало колишнього очільника Національної гвардії Юрія Аллерова та двох посадовців "Укрбуду".
7 травня президент Петро Порошенко звільнив командувача Національної Гвардії України Юрія Аллерова.
Юрій Аллеров — український військовий, генерал-лейтенант, головний інспектор Міністерства оборони України. Кавалер ордена Богдана Хмельницького III ступеня.
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