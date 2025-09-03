Суд визнав незаконним розгортання військ Трампом у Лос-Анджелесі

Використання військових у межах країни було спірним питанням ще з часів заснування США.

Суд 2 вересня постановив, що президент США Дональд Трамп незаконно направив війська до Лос-Анджелеса для підтримки своєї імміграційної політики. Рішення підтримало позицію посадовців штату Каліфорнія, які стверджували, що ця операція порушує закон XIX століття, що забороняє американським військовим здійснювати правоохоронні функції всередині країни.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

У серпні федеральний суддя Чарльз Бреєр у Сан-Франциско провів триденний розгляд заяви губернатора Гевіна Ньюсома. Штат наполягав, що розгортання військ Трампом порушує Закон про військові підрозділи 1878 року, який обмежує використання збройних сил у внутрішніх правопорядкових операціях, окрім випадків, дозволених Конгресом.

Використання військових у межах країни було спірним питанням ще з часів заснування США. У Декларації незалежності серед претензій колоністів проти британської корони зазначалося розгортання солдатів у колоніях. Незважаючи на історичну нечіткість закону, Міністерство юстиції традиційно тлумачить його обмеження вузько, дозволяючи президенту використовувати війська для захисту федеральної власності та функцій.

Адміністрація Трампа заявляла, що Каліфорнія не має права оскаржувати розгортання військ, оскільки Нацгвардія лише захищає агентів Служби імміграції та митного контролю (ICE), а не здійснює безпосереднє правоохоронення.

Втім, штат наголошував, що інструкції місії порушували внутрішні правила Пентагону, які забороняють військовим виконувати функції безпеки, контроль натовпу та дорожнього руху, а також керувати контрольно-пропускними пунктами. За даними Каліфорнії, щонайменше двічі військові затримували цивільних та встановлювали периметри в різних районах Лос-Анджелеса.

Інциденти почалися на початку червня після рейдів ICE, під час яких затримали щонайменше 118 нелегальних мігрантів. У відповідь Дональд Трамп направив Нацгвардію для придушення заворушень та заборонив маски на протестах.

Нагадаємо, що у серпні Трамп також розгорнув Нацгвардійців у Вашингтоні, пояснивши це "високим рівнем злочинності", і навіть дозволив військовим носити вогнепальну зброю. Президент також погрожує розгортанням гвардійців у Балтиморі, Нью-Йорку та Чикаго.