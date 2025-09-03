Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Суд визнав незаконним розгортання військ Трампом у Лос-Анджелесі

03 вересня 2025, 11:43
Суд визнав незаконним розгортання військ Трампом у Лос-Анджелесі
Фото: reuters.com
Використання військових у межах країни було спірним питанням ще з часів заснування США.

Суд 2 вересня постановив, що президент США Дональд Трамп незаконно направив війська до Лос-Анджелеса для підтримки своєї імміграційної політики. Рішення підтримало позицію посадовців штату Каліфорнія, які стверджували, що ця операція порушує закон XIX століття, що забороняє американським військовим здійснювати правоохоронні функції всередині країни.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

У серпні федеральний суддя Чарльз Бреєр у Сан-Франциско провів триденний розгляд заяви губернатора Гевіна Ньюсома. Штат наполягав, що розгортання військ Трампом порушує Закон про військові підрозділи 1878 року, який обмежує використання збройних сил у внутрішніх правопорядкових операціях, окрім випадків, дозволених Конгресом.

Використання військових у межах країни було спірним питанням ще з часів заснування США. У Декларації незалежності серед претензій колоністів проти британської корони зазначалося розгортання солдатів у колоніях. Незважаючи на історичну нечіткість закону, Міністерство юстиції традиційно тлумачить його обмеження вузько, дозволяючи президенту використовувати війська для захисту федеральної власності та функцій.

Адміністрація Трампа заявляла, що Каліфорнія не має права оскаржувати розгортання військ, оскільки Нацгвардія лише захищає агентів Служби імміграції та митного контролю (ICE), а не здійснює безпосереднє правоохоронення.

Втім, штат наголошував, що інструкції місії порушували внутрішні правила Пентагону, які забороняють військовим виконувати функції безпеки, контроль натовпу та дорожнього руху, а також керувати контрольно-пропускними пунктами. За даними Каліфорнії, щонайменше двічі військові затримували цивільних та встановлювали периметри в різних районах Лос-Анджелеса.

Інциденти почалися на початку червня після рейдів ICE, під час яких затримали щонайменше 118 нелегальних мігрантів. У відповідь Дональд Трамп направив Нацгвардію для придушення заворушень та заборонив маски на протестах.

Нагадаємо, що у серпні Трамп також розгорнув Нацгвардійців у Вашингтоні, пояснивши це "високим рівнем злочинності", і навіть дозволив військовим носити вогнепальну зброю. Президент також погрожує розгортанням гвардійців у Балтиморі, Нью-Йорку та Чикаго.

СШАДональд ТрампНацгвардіясудЛос-Анджелес

Останні матеріали

Без стримувань і противаг. Як Трамп підміняє систему собою – Френк Бруні
Політика
Без стримувань і противаг. Як Трамп підміняє систему собою – Френк Бруні
Переклад iPress – 03 вересня 2025, 12:49
Україна тримає фронт, росія страждає від ударів по нафтопереробці. ЗСУ поступово ліквідовують котел з росіянами біля Покровська – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна тримає фронт, росія страждає від ударів по нафтопереробці. ЗСУ поступово ліквідовують котел з росіянами біля Покровська – Дональд Гілл
Переклад iPress – 03 вересня 2025, 07:25
Посмішки та рукостискання. Сі, путін і Моді намагаються продемонструвати єдність
Політика
Посмішки та рукостискання. Сі, путін і Моді намагаються продемонструвати єдність
Переклад iPress – 02 вересня 2025, 14:56
Еволюція ракетної програми України. Від дронів великої дальності до важкої зброї – Фабіян Гоффманн
Політика
Еволюція ракетної програми України. Від дронів великої дальності до важкої зброї – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 02 вересня 2025, 11:51
Україна завдає росії більшої шкоди в глибоких ударах. Що продемонструє путіну Сі – Мік Раян
Політика
Україна завдає росії більшої шкоди в глибоких ударах. Що продемонструє путіну Сі – Мік Раян
Переклад iPress – 02 вересня 2025, 07:44
Виробнича база озброєння важливіша за запаси. Справа американського військового стримування – Голман Дженкінс
Політика
Виробнича база озброєння важливіша за запаси. Справа американського військового стримування – Голман Дженкінс
Переклад iPress – 01 вересня 2025, 16:07
Який прорив, який колапс? росія атакує цивільне населення, Україна атакує стратегічні галузі промисловості – Філліпс О'Брайен
Політика
Який прорив, який колапс? росія атакує цивільне населення, Україна атакує стратегічні галузі промисловості – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 вересня 2025, 12:18
путін хоче захопити важливий оборонний пояс України без бою. Чому Україна не піде на це – Микола Бєлєсков
Політика
путін хоче захопити важливий оборонний пояс України без бою. Чому Україна не піде на це – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 01 вересня 2025, 07:44
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється