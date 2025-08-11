Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Трамп розгортає Нацгвардію у Вашингтоні через "кризу злочинності"

11 серпня 2025, 21:11
Трамп розгортає Нацгвардію у Вашингтоні через
Фото: ria.ru
Трамп заявив, що він "розгортає Національну гвардію для допомоги у відновленні правопорядку та громадської безпеки у Вашингтоні, округ Колумбія.

Президент США Дональд Трамп 11 серпня заявив, що передає поліцію Вашингтона під федеральний контроль і розгортає 800 бійців Національної гвардії у місті. Усе нібито через злочинність, яка "вийшла з-під контролю". І це попри статистику, яка показує, що у 2024 році рівень насильницької злочинності досяг 30-річного мінімуму.

Про це Трамп заявив на брифінгу, його слова передають ReutersAssociated PressThe New York Times.

Трамп заявив, що він "розгортає Національну гвардію для допомоги у відновленні правопорядку та громадської безпеки у Вашингтоні, округ Колумбія, і їм буде дозволено належним чином виконувати свою роботу". Зараз йдеться про 800 військовослужбовців, але "за потреби" він готовий розгорнути ще більшу кількість.

Президент США порівняв рівень злочинності в американській столиці з рівнем злочинності в інших великих містах, заявивши, що Вашингтон має погані показники безпеки порівняно зі столицями Іраку, Бразилії та Колумбії, серед інших. При цьому він назвав Вашингтон "пеклом кровожерливих злочинців та неконтрольованого насильства".

Мер Вашингтона від Демократичної партії Мюріел Боузер спростувала заяви Трампа, заявивши, що в місті "не спостерігається сплеск злочинності", і наголосила, що минулого року рівень насильницької злочинності досяг найнижчого рівня за понад три десятиліття.

За даними поліцейського управління міста, насильницькі злочини скоротилися на 26% за перші сім місяців 2025 року після падіння на 35% у 2024 році, а загальний рівень злочинності знизився на 7%.

Крім того, Трамп заявив, що Вашингтон більше не буде "притулком" для нелегальних іммігрантів. Також його адміністрація почала виселяти бездомних з таборів у парках Вашингтона.

"Безхатьки повинні НЕГАЙНО виїхати. Ми надамо вам місця для проживання, але ДАЛЕКО від столиці. Злочинці, вам не потрібно виїжджати. Ми посадимо вас до в’язниці, де вам і місце", — писав раніше цього дня Трамп у Truth Social.

За даними організації Community Partnership, яка працює над зменшенням безпритульності у Вашингтоні, щоночі в місті з населенням близько 700 000 людей, 3 782 людини стикаються з проблемою безпритульності. Більшість із них перебувають у тимчасових притулках або тимчасовому житлі, а не на вулиці.

СШАДональд ТрампНацгвардія

Останні матеріали

Огляд тижня. Танці миру Трампа з путіним та напруження у Тихоокеанському регіоні – Мік Раян
Технології
Огляд тижня. Танці миру Трампа з путіним та напруження у Тихоокеанському регіоні – Мік Раян
Переклад iPress – 11 серпня 2025, 16:54
путін отримав від Трампа саміт мрії. Як Європа згуртовується навколо України – New York Times
Політика
путін отримав від Трампа саміт мрії. Як Європа згуртовується навколо України – New York Times
Переклад iPress – 11 серпня 2025, 12:26
Новий розворот Трампа. І чим займаються американські ЗМІ – Філліпс О'Брайен
Політика
Новий розворот Трампа. І чим займаються американські ЗМІ – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 11 серпня 2025, 01:23
Зустріч Трампа з путіним. П'ять сценаріїв завершення російсько-української війни – CNN
Політика
Зустріч Трампа з путіним. П'ять сценаріїв завершення російсько-української війни – CNN
Переклад iPress – 08 серпня 2025, 14:22
путін отримав чого прагнув – зустріч із Трампом. Україні не варто сподіватися на мир – Тімоті Еш
Політика
путін отримав чого прагнув – зустріч із Трампом. Україні не варто сподіватися на мир – Тімоті Еш
Переклад iPress – 08 серпня 2025, 11:24
Запросіть Велику Британію на мирні переговори. Інакше Зеленський буде зазнавати утисків – Бен Воллес
Політика
Запросіть Велику Британію на мирні переговори. Інакше Зеленський буде зазнавати утисків – Бен Воллес
Переклад iPress – 08 серпня 2025, 07:54
Гельсінський процес. Як болісна угода ознаменувала завершення Холодної війни – Едвард Лукас
Політика
Гельсінський процес. Як болісна угода ознаменувала завершення Холодної війни – Едвард Лукас
Переклад iPress – 07 серпня 2025, 11:52
Найбільша проблема Європи – не Трамп. Деморалізуючий песимізм еліти як самореалізуюче пророцтво – Мінна Аландер
Політика
Найбільша проблема Європи – не Трамп. Деморалізуючий песимізм еліти як самореалізуюче пророцтво – Мінна Аландер
Переклад iPress – 07 серпня 2025, 11:16
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється