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Кабмін дозволив в'їзд іноземців в Україну

"Сьогодні, 12 червня, на позачерговому засіданні уряду прийнято рішення про відновлення роботи пунктів пропуску та пунктів контролю в аеропортах України, а також про забезпечення можливості перетину кордону іноземними громадянами"
Кабінет міністрів на засіданні 12 червня прийняв рішення про відновлення роботи пунктів пропуску та пунктів контролю в аеропортах України, а також про забезпечення можливості перетину кордону іноземними громадянами.
Кабмін дозволив в Фото: facebook.com/LvivAirport

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України, передає Укрінформ.

"Сьогодні, 12 червня, на позачерговому засіданні уряду прийнято рішення про відновлення роботи пунктів пропуску та пунктів контролю в аеропортах України, а також про забезпечення можливості перетину кордону іноземними громадянами", - йдеться у повідомленні.

За словами міністра інфраструктури Владислав Криклія, уряд дозволив в’їзд для іноземців, які не є громадянами країн зі значним поширенням COVID-19 і не перебували на території таких держав протягом останніх 14 днів. "Ці зміни дадуть змогу відновити роботу підприємств авіаційного транспорту і налагодити міжнародне повітряне сполучення”, - зазначив міністр.

За його словами, таке рішення є очікуваним та невід’ємно пов’язаним із відновленням міжнародного регулярного пасажирського авіасполучення в Україні з 15 червня.

“Прерогатива у відкритті кордонів залишатиметься для країн з розвиненим туристичним напрямом і сприятливою епідеміологічною ситуацією. Ми поступово відкриваємо небо, але безпека та захист наших громадян залишаються в пріоритеті”, - додав Криклій.

Нагадаємо, що Європейська комісія вважає, що всі країни-члени ЄС повинні скасувати свої прикордонні обмеження до кінця цього місяця.

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12 06 2020 13:00
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