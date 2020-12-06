Кабмін дозволив в'їзд іноземців в Україну

"Сьогодні, 12 червня, на позачерговому засіданні уряду прийнято рішення про відновлення роботи пунктів пропуску та пунктів контролю в аеропортах України, а також про забезпечення можливості перетину кордону іноземними громадянами"

Кабінет міністрів на засіданні 12 червня прийняв рішення про відновлення роботи пунктів пропуску та пунктів контролю в аеропортах України, а також про забезпечення можливості перетину кордону іноземними громадянами.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України, передає Укрінформ.

"Сьогодні, 12 червня, на позачерговому засіданні уряду прийнято рішення про відновлення роботи пунктів пропуску та пунктів контролю в аеропортах України, а також про забезпечення можливості перетину кордону іноземними громадянами", - йдеться у повідомленні.

За словами міністра інфраструктури Владислав Криклія, уряд дозволив в’їзд для іноземців, які не є громадянами країн зі значним поширенням COVID-19 і не перебували на території таких держав протягом останніх 14 днів. "Ці зміни дадуть змогу відновити роботу підприємств авіаційного транспорту і налагодити міжнародне повітряне сполучення”, - зазначив міністр.

За його словами, таке рішення є очікуваним та невід’ємно пов’язаним із відновленням міжнародного регулярного пасажирського авіасполучення в Україні з 15 червня.

“Прерогатива у відкритті кордонів залишатиметься для країн з розвиненим туристичним напрямом і сприятливою епідеміологічною ситуацією. Ми поступово відкриваємо небо, але безпека та захист наших громадян залишаються в пріоритеті”, - додав Криклій.

Нагадаємо, що Європейська комісія вважає, що всі країни-члени ЄС повинні скасувати свої прикордонні обмеження до кінця цього місяця.