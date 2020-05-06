Єврокомісія закликає відкрити кордони в ЄС до кінця червня
Європейська комісія вважає, що всі країни-члени ЄС повинні скасувати свої прикордонні обмеження до кінця цього місяця.
Про це заявила єврокомісар з питань внутрішніх справ Юлва Йоханссон, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.
"Ми дуже близько підійшли до ситуації, коли ми повинні зняти всі внутрішні прикордонні обмеження і прикордонні перевірки", - сказала Йоханссон, додавши, що "хорошою датою має стати кінець червня".
Єврокомісар сказала, що ситуація з вірусом "швидко поліпшується" і вона рада бачити, що члени ЄС вже послаблюють прикордонний контроль.
По всій Європі країни поступово скасовують свої внутрішні обмеження, і деякі з них почали відкривати кордони в останні дні. Італія зробила це на початку цього тижня, але більшості країн планують відкриття в середині червня, включаючи Францію, Бельгію, Німеччину, Грецію, Австрію, Нідерланди і Чехію.
Нагадаємо, 5 червня міністри внутрішніх справ країн ЄС проведуть відеоконференцію, на якій буде обговорюватися питання поступового скасування внутрішнього прикордонного контролю і пересування громадян третіх країн.
Як відомо, повна заборона для в’їзду туристів з-за меж ЄС діє до 15 червні, після чого її замінять "покраїновими" обмеженнями.
Нагадаємо, що чотири країни ЄС створили альянс для переговорів щодо вакцини від коронавірусу
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- АУДІО Нову очільницю МОЗ невдовзі замінить Радуцький, – Арахамія
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі