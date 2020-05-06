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Єврокомісія закликає відкрити кордони в ЄС до кінця червня

Єврокомісар сказала, що ситуація з вірусом "швидко поліпшується" і вона рада бачити, що члени ЄС вже послаблюють прикордонний контроль
"Ми дуже близько підійшли до ситуації, коли ми повинні зняти всі внутрішні прикордонні обмеження і прикордонні перевірки", - сказала Йоханссон, додавши, що "хорошою датою має стати кінець червня".
Єврокомісія закликає відкрити кордони в ЄС до кінця червня Фото: Михайло Гема / iPress.ua

Європейська комісія вважає, що всі країни-члени ЄС повинні скасувати свої прикордонні обмеження до кінця цього місяця.

Про це заявила єврокомісар з питань внутрішніх справ Юлва Йоханссон, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

"Ми дуже близько підійшли до ситуації, коли ми повинні зняти всі внутрішні прикордонні обмеження і прикордонні перевірки", - сказала Йоханссон, додавши, що "хорошою датою має стати кінець червня".

Єврокомісар сказала, що ситуація з вірусом "швидко поліпшується" і вона рада бачити, що члени ЄС вже послаблюють прикордонний контроль.

По всій Європі країни поступово скасовують свої внутрішні обмеження, і деякі з них почали відкривати кордони в останні дні. Італія зробила це на початку цього тижня, але більшості країн планують відкриття в середині червня, включаючи Францію, Бельгію, Німеччину, Грецію, Австрію, Нідерланди і Чехію.

Нагадаємо, 5 червня міністри внутрішніх справ країн ЄС проведуть відеоконференцію, на якій буде обговорюватися питання поступового скасування внутрішнього прикордонного контролю і пересування громадян третіх країн.

Як відомо, повна заборона для в’їзду туристів з-за меж ЄС діє до 15 червні, після чого її замінять "покраїновими" обмеженнями.

Нагадаємо, що чотири країни ЄС створили альянс для переговорів щодо вакцини від коронавірусу

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05 06 2020 10:32
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