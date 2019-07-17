Кабмін фінансує неонацистські організації в Україні, - Bellingcat

На 2019 рік уряд України виділив 8 млн гривень на національно-патріотичні освітні проекти

Міжнародна експертно-журналістська група Bellingcat заявляє про фінансування Кабінетом міністрів України ультраправих організацій через програми національно-патріотичного виховання.

Результати розслідування опубліковані на сайті Bellingcat 16 липня, йдеться в LB.

У матеріалі наголошується, що ультраправі організації здійснюють проекти, що фінансуються за рахунок державних грантів, що дозволяє цим групам рости і набирати нових членів.

Проект патріотичного виховання молоді був сформований Миколою Ляховичем, керівником департаменту національного патріотичного виховання Міністерства молоді та спорту України.

На 2019 рік уряд України виділив 8 млн гривень на "національно-патріотичні освітні проекти", призначені для української молоді, включаючи дітей.

Відзначається, що з цих грошей 845 тис. Йдуть на програми, якими керує ряд філій українських ультраправих груп, включаючи "Національний корпус", який замішаний в численних інциденти проти меншин, активістів і поліції.

Bellingcat також заявляє, що в ці 845 тис. Гривень входить державне фінансування "національно-патріотичних освітніх проектів" з боку організацій, які пов'язані з C14 і обвинуваченими у вбивстві журналіста Олеся Бузини.

І "Національний корпус", і C14 описані в доповіді Державного департаменту США з прав людини за березень 2019 як "націоналістичні групи ненависті".

Експертно-журналістська група вважає, що рішення українського уряду фінансувати проекти, орієнтовані на молодь, з філіями визнаних ультраправих екстремістських угруповань, дає цим групам додаткове джерело легітимності і заохочує їх зусилля по залученню молоді до своїх лав.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Росії запустило флешмоб, яким закликало шукати та поширювати нібито свідоцтва "прояву ксенофобії та неонацизму в Україні".

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