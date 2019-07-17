Кабмін фінансує неонацистські організації в Україні, - Bellingcat
Результати розслідування опубліковані на сайті Bellingcat 16 липня, йдеться в LB.
У матеріалі наголошується, що ультраправі організації здійснюють проекти, що фінансуються за рахунок державних грантів, що дозволяє цим групам рости і набирати нових членів.
Проект патріотичного виховання молоді був сформований Миколою Ляховичем, керівником департаменту національного патріотичного виховання Міністерства молоді та спорту України.
На 2019 рік уряд України виділив 8 млн гривень на "національно-патріотичні освітні проекти", призначені для української молоді, включаючи дітей.
Відзначається, що з цих грошей 845 тис. Йдуть на програми, якими керує ряд філій українських ультраправих груп, включаючи "Національний корпус", який замішаний в численних інциденти проти меншин, активістів і поліції.
Bellingcat також заявляє, що в ці 845 тис. Гривень входить державне фінансування "національно-патріотичних освітніх проектів" з боку організацій, які пов'язані з C14 і обвинуваченими у вбивстві журналіста Олеся Бузини.
І "Національний корпус", і C14 описані в доповіді Державного департаменту США з прав людини за березень 2019 як "націоналістичні групи ненависті".
Експертно-журналістська група вважає, що рішення українського уряду фінансувати проекти, орієнтовані на молодь, з філіями визнаних ультраправих екстремістських угруповань, дає цим групам додаткове джерело легітимності і заохочує їх зусилля по залученню молоді до своїх лав.
Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Росії запустило флешмоб, яким закликало шукати та поширювати нібито свідоцтва "прояву ксенофобії та неонацизму в Україні".
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