Кабмін ліквідував Департамент захисту економіки Нацполіції

Кабінет Міністрів на першому засіданні в понеділок ліквідував Департамент захисту економіки Нацполіції.

"Ми ліквідували економічну частину Національної поліції. УБЕЗ - все, стало історією. Більше поліцейські не повинні втручатися в діяльність бізнесу", - сказав голова уряду Олексій Гончарук, повідомляє LB.ua.

Гончарук сказав, що це перший символічний крок, який повинен показати, що тиску на бізнес більше не буде. Далі повинна відбутися велика законодавча робота.

"Очевидно, потрібно ще внести зміни в закон України, тому що потрібно вирішити питання підслідності. Потрібно створити правоохоронний орган, який буде займатися економічними питаннями. Це, як анонсувалося, буде більше аналітичний, а не силовий орган", - зазначив глава уряду.

Гончарук додав, що уряд очікує внесення змін до законодавства в найближчі місяці.

Нагадаємо, що новий прем'єр-міністр України Олексій Гончарук оголосив ключові пріоритети роботи його уряду протягом п'яти наступних років.