Гончарук озвучив пріоритети уряду: Зростання ВВП на 40% та 1 млн нових робочих місць
Олексій Гончарук повідомив про це під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, керівництвом Верховної Ради та правоохоронних органів 2 вересня.
За словами Гончарука, метою діяльність уряд буде забезпечення зростання економіки України на 40% протягом найближчих 5 років. За його словами, таке зростання призведе до створення щонайменше 1 мільйона нових робочих місць.
- Також уряд планує здійснити ремонт 24 тисяч автодоріг;
- Забезпечити роботу 15 аеропортів та 5 морських портів (зазначимо, що за даними Мінінфраструктури, в Україні працюють 13 морських портів на Чорному морі та у дельті Дунаю);
- Покрити України швидкісним інтернетом;
- Запустити внутрішньо водні шляхи;
- Уряд має працювати над зниженням тарифів, зокрема запроваджуючи енергоефективні заходи.
"Очевидно, що цифра у платіжці має бути меншою. Ми над цим працюємо", — повідомив Гончарук.
Зменшення рівня шкідливих викидів: запровадження системи моніторингу
"Хтось думає, що ми про екологію забули про екологію. Це не правда. Екологія у нас у фокусі. Від цього хворіють люди, від цього ми втрачаємо нашу землю. Почнемо з моніторингу", — зазначив Гончарук.
В Україну повинні повертатись люди, народжуватись українців має більше, ніж помирати.
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- Лібералізація ринку праці та ринку землі.
"Але при цьому ми наголошуємо, що ми змоделюємо її таким чином, щоб ніхто не втратив землю, щоб люди ставали багатші внаслідок запровадження цієї реформи", - повідомив Гончарук та додав, що земельну реформу проведуть тоді, "коли ми будемо готові" та зазначив, що орієнтовно ринок землі запустять у середині 2020 року.
- Проведення податкової реформи.
Уряд планує протягом місяця подати детальну програму роботи уряду зі строками виконання та відповідальними за її реалізацію.
Нагадаємо, що новий прем'єр також хоче перепис населення вже цьогоріч, аби відсіяти "мертві душі".
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